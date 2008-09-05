15 октября будет завершена сделка по продаже банка «Бизнес Стандарт» - Тигипко

Киев. 5 сентября. УНИАН. Сделка по продаже банка «Бизнес Стандарт» будет завершена 15 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам собственник банка, сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце августа С.ТИГИПКО заявлял, что сделка по продаже банка может состоятся в ближайшие дни.

В июле 2007 года С.ТИГИПКО продал шведскому Swedbank принадлежавшие ему контрольные пакеты акций «ТАС-Комерцбанка» и «ТАС-Инвестбанка» (на сегодня это Сведбанк и «Сведбанк Инвест») за 735 млн. долл. По условиям соглашения, на протяжении года С.ТИГИПКО должен был продать еще один принадлежащий ему банк – "ТАС-Бизнесбанк" (на сегодняшний день банк «Бизнес Стандарт»).

Справка УНИАН. ОАО АБ «Бизнес Стандарт» (ранее АБ «ТАС-Бизнесбанк») основано 31 октября 1989 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 631,5 млн. грн., обязательства - до 532,4 млн. грн., собственный капитал - 99,057 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Бизнес Стандарт» по итогам первого полугодия т.г. составила 3,178 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 июля т.г. составлял 85 млн. грн.

По данным банка, на 1 июля 2008 года 94,35% акций банка владела ЗАО «Холдинговая компания «Теко-Днепрометиз». Контролирует банк С.ТИГИПКО