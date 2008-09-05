Компания «Воля» – официальный спонсор Первого всеукраинского детского фольклорного фестиваля «Орелі»

Компания «Воля» поддержала Первый всеукраинский детский фольклорный фестиваль «Орелі», пропагандирующий вековые украинские традиции семейного воспитания.

Это партнерство четко вкладывается в выбранные компанией направления работы в рамках принципа социальной ответственности бизнеса. Одно из них – информационно-образовательные проекты для молодежи. «Этот шаг полностью соответствует нашим принципам. Поддержка таких проектов имеет огромное значение для обеспечения гармоничного воспитания подрастающего поколения. Подобные мероприятия дают импульс развитию духовного потенциала и таланта наших детей, а значит, они важны для культурного, социального, экономического развития Украины и способствуют укреплению международного имиджа нашей страны. Мы верим в успех этого начинания», – отметил президент компании «Воля» Сергей Бойко.

«Орелі» – так в древности называли детскую колыбель. Обычно этот предмет обстановки переходил от поколения к поколению, вместе с ней передавались и обычаи воспитания ребенка. Фестивальная «Колыбель» поселилась в Украинском центре народной культуры «Музей Ивана Гончара». Благодаря этому детищу активных популяризаторов украинской культуры, художника Петра Гончара и певицы Нины Матвиенко, в наш обиход возвращается редко употребляемое и такое емкое слово «плекання» – «пестование». Ожидается, что во время фестиваля родители (особенно – горожане) откроют для себя традиционный украинский контекст воспитания– пестования. А детей… ждет настоящий праздник! На протяжении этих двух дней они будут заниматься в мастерских народного творчества. Их будут обучать народные мастера со всей Украины – опытные педагоги. Этот всеукраинский мастер– класс украсят своими выступлениями 15 самобытных детских коллективов из разных регионов страны. Здесь прозвучат сказки премудрых бабушек со всей Украины, Сашка Лирныка и пройдет презентация мультфильма «Лис Мыкыта».

Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, а его мероприятия будут проводиться круглогодично по всей стране. В частности, в планах организаторов проведение фольклорных лагерей, где дети будут изучать весь цикл украинских праздников.

Сотрудники «Воли» и их дети также с нетерпением ждут фестиваля, ведь все акции, которые предлагает обществу музей Ивана Гончара, исполнены добра и веры в будущее. Мы будем свидетелями и соучастниками старта акции всенациональной любви к детям. А в том, что откроют ее колыбельные в исполнении Берегини Украины – неповторимой Нины Матвиенко – счастливый знак!

Фестиваль будет проходить 6–7 сентября 2008 года на территории Украинского центра народной культуры «Музей Ивана Гончара».

За дополнительной информацией обращайтесь в оргкомитет фестиваля:

Украинский центр народной культуры "МУЗЕЙ ИВАНА ГОНЧАРА",

Продюсерская компания "ETNO SOUND"

Тел. (044) 229– 56– 87, 288– 54– 19

email: orelifest@ukr.net

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