В Чернигове 12-13 сентября состоится Форум, посвященный 1100-летию первого летописного упоминания о городе

Киев. 5 сентября. УНИАН. В Чернигове 12-13 сентября состоится Форум черниговцев, посвященный 1100-летию первого летописного упоминания о городе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель общественной организации «За Чернигов!» Павел КАРАЙЧЕНЦЕВ.

«За последние несколько десятилетий Черниговщина дала стране и миру целую плеяду выдающихся деятелей науки, искусства, политики и спорта. Это такие имена. Как Леонид КУЧМА и Иван ПЛЮЩ, Леонид КАДЕНЮК, Валентин ГАФТ, Элина БЫСТРИЦКАЯ и многие-многие другие. Несомненные заслуги знаменитых черниговцев были признаны и отмечены везде, кроме родного города. Пришло время собраться в родных стенах и чествовать своих героев», - заявил П.КАРАЙЧЕНЦЕВ.

По его словам, в течение двух месяцев среди жителей Черниговщины проводился опрос для определения «десятки» «Великих черниговцев», которым после подведения окончательных итогов голосования планируется вручить статуэтки Симаргла (Симаргл - единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов (священный крылатый пес, возможно, иранского происхождения). Симаргл в язычестве считался божеством низшего порядка, которое охраняло семена и посевы – УНИАН).

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ сообщил, что в настоящее время в рейтинге лидируют экс-президент Украины Леонид КУЧМА, народный артист России Валентин ГАФТ, президент Федерации баскетбола Украины Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт Владимир ТИТОВ, народная артистка СССР Элина БЫСТРИЦКАЯ, Футболист Олег КУЗНЕЦОВ, украинский писатель Юрий МУШКЕТИК, серебряный призер Олимпиады в Пекине, тяжелоатлетка Ольга КОРОБКО, народный артист России Алексей ПЕТРЕНКО, автор оформления одногривенной купюры Василий ЛОПАТА.

П.КАРАЙЧЕНЦЕВ также поинформировал, что Валентин ГАФТ и Элина БЫСТРИЦКАЯ планируют принять участие в Форуме черниговцев.

Справка УНИАН. Первое летописное упоминание о Чернигове относится к 907 году. В IX веке город был центром восточно-славянских племен северян, в конце IX века вошел в состав Киевской Руси, а в XI-ХIІI веках Чернигов - главный город Черниговского княжества.

Древний Чернигов был одним из крупнейших культурных центров Киевской Руси. До наших дней сохранились памятники древней архитектуры города: Спасо-Преображенский и Борисоглебский соборы, Успенский собор Елецкого монастыря.