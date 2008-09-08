Литвин считает, что идея повышения проходного барьера на выборах в ВР не будет реализована

Киев. 8 сентября. УНИАН. Лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает, что идея повышения процентного барьера на выборах в Верховную Раду Украины не будет реализована. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, инициативы о повышении проходного барьера - “это проба политикума, политических сил и общества на реакцию”. Он допустил, что это решение “продвигали бы”, если бы реакция на данную инициативу была “нейтральной, или никакой реакции не было”.

В.ЛИТВИН отмечает, что речь “идет о том, чтобы искусственно разделить страну”.

Он считает, что реакция на инициативу о повышении барьера “будет непростой”. По его словам, за этим должно стоять проведение досрочных выборов, поскольку в противном случае “зачем копать могилу, когда ты не знаешь, кто в нее упадет”. Он добавил, что “тот, кто инициирует досрочные выборы, при нынешнем нежелании и разочаровании людей идти на выборы, тот их проиграет”. По его словам, примером этого являются внеочередные выборы в Киеве.

В.ЛИТВИН отметил, что в случае поднятия вопроса о повышении проходного барьера, парламенту необходимо будет рассматривать и альтернативные законопроекты о невозможности больше двух сроков быть народным депутатом, о смешанной системе выборов, об открытых списках партий. Он подчеркнул, что “желание наскоком, искусственно создать двухпартийную систему и разделить Украину, не реализуется”.

Он добавил, что крупный “национальный капитал” также не заинтересован в диктате двух политических сил, поскольку им нужна система “сдерживания и противовесов”, а не диктат одного или двух институтов власти.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» (о проходном барьере). Этим законопроектом предусматривается повысить проходной барьер на выборах в ВР до 10%. С.ТЕРЕХИН отметил, что во фракции БЮТ «на эту тему идет позитивная дискуссия».

Вместе с тем лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция не намерена поднимать вопрос о повышения проходного барьера для политических сил на парламентских выборах. По его словам, предложение некоторых членов БЮТ о повышении проходного барьера является только эмоциями.