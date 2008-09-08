В ВР будет непросто принять решение о внесении изменений в Конституцию - Литвин

Киев. 8 сентября. УНИАН. В Верховной Раде Украины будет непросто принять решение относительно внесения изменений в Конституцию Украины. Об этом сказал лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В.ЛИТВИН напомнил, что для внесения изменений в Конституцию необходимо две сессии. По его словам, “будет чувствоваться дефицит времени, поскольку следующая сессия уже будет проходить в условиях формальной в правовом измерении президентской кампании”. Он добавил, что основные изменения будут касаться “переформатирования власти”. “Поскольку никто не будет говорить о правах и свободах человека. Борются упорно же за власть", - отметил В.ЛИТВИН. По его словам, это не будет воспринято не только внутри Украины, но и в международных институтах, в международном содружестве. При этом он добавил, что в случае, если будет достигнут компромисс между основными политическими силами и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, то “очевидно будет речь идти о том, чтобы наложить мораторий на принятие разного рода решений”.

В.ЛИТВИН напомнил, что “еще последнее слова” не сказал Конституционный Суд Украины относительно конституционности принятия изменений в Конституцию Украины в 2004 году. “Тот, кто будет обороняться, будет иметь это в виду ”- сказал он. По его словам, “все это может привести к дестабилизации и непредполагаемым процессам и событиям”.