В Киеве поставлен мировой рекорд Гиннеса!!!

В этом году известная игра Монополия перешагнула 75-й год жизни. Даже в столь преклонном возрасте Монополия остается одной из самых популярных игр во всем мире.

К своему 75-летию создатели монополии - компания Hasbro решили немного видоизменить игровое поле. С 22 января по 28 февраля 2008 года проходило on-line голосование среди 70-ти городов мира в алфавитном порядке от Амстердама до Цюриха. Каждый из этих городов мог попасть, на поле и все зависело, только от активности голосовавших. Всего за время голосование было отдано свыше 5 000 000 голосов. В финал вышли 22 города и Киев занял 16-е место. С Европы попали всего 2 города: Киев и Рига. Это была уже победа. Но компания Hasbro не остановилась и решила установить очередной мировой рекорд Гиннеса. 27 августа в 2часа (по Гринвичу) в 10-ти городах по всему миру происходил сеанс одновременной игры и установления мирового рекорда.

Одним из критериев установления рекорда было кол-во игроков, которые сядут за столы, во всем мире. Итак, в разных точках земного шара за столы сели свыше 2 500 игроков.

Сеанс одновременной игры для постановления рекорда происходил в Лиссабоне и Токио, Франкфурте и Боготе, Лас-Вегасе и Мадриде, Торонто и Париже, Киеве и Пекине.

Во Франкфурте играло свыше 200 игроков. Место проведения игры выбрали нетрадиционное – тюрьму. Заключенные играли больше часа. За игрой следила пресса со всего мира

Лас-Вегас отличился стилизацией праздника. Игру посетил «Элвис Пресли» который приятно порадовал всех игравших.

В Пекине собрались 22 представителя от каждого города, который попал на новое игровое поле. Игра прошла в очень доброй обстановке. Каждый представитель хотел, конечно же, в первую очередь купить город, который он представляет.

В Киеве игра прошла в парке им. Шевченко. Желающих сразиться в «Монополию» было 58 человек, представители Киева, дети из детского дома г. Бучи, гости из Канады, Австралии и России.

Возрастная категория игроков от 8 до 46 лет. Все участники с удовольствием садились за игровое поле абсолютно новой версии «МОНОПОЛІЯ. Тут и сейчас ». Победитель трех часовой игры оказался 16-ти летний представитель школы-интерната г.Бучи – Сергей Ястримский. Выигрыш победителя составил 56 010 000.Сергей получил в подарок игру «Монополия», кубок, овации гостей и возможность почувствовать себя миллионером.

За соблюдением правил в течении игры наблюдали 2 независимых свидетеля : Василий Павловский (President of Rotary Club Kyiv Multinational) и Лариса Лозовчук (Program director of Canadian Bureau for International Education).

На чемпионат пришла прекрасная представительница нашего кинематографа- Ирма Витовская, которая с удовольствием оделась в обмундирование всех игроков – белую футболку с логотипом «МОНОПОЛИЯ» и помогала участникам (маленьким) с подсчетом денег.

Сразу же на ум приходит фраза, сказанная Сергеем Рудик на пресс – конференции : «Возможно такие богатые люди сегодня, как Ринат Ахметов и Лев Парцхаладзе, в детстве играли в Монополию»

Запоминающимся моментом во время игры, для всех присутствующих, стал момент покупки г. Киева, игроком, который первый успел добраться до этого поля. Молодой человек дал с удовольствием интервью, присутствующей прессе. Всех интересовал вопрос «Какие эмоции он ощутил во время покупки любимого города.» На что молодой представитель нашего города ответил гордо: « Я абсолютно случайно попал на это поле и решил купить его! Я же патриот!!! А так как теперь я владею Киевом, мы наконец - то сможем сменить мэра!»

После окончания игры все гости получили сувениры на память (футболки, кепки, ручки и брелоки) и самое главное – это хорошее настроение, которое мы надеемся, никогда не покинет их!

http://picasaweb.google.ru/uukrpress/Monopoly