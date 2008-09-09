Анонсы кинопроката уже в Интернете

Благодаря созданию раздела «Трейлеры» на киноафише KINO (http://kino.ukr.net) пользователи Сети получили возможность смотреть анонсы мировых премьер кинопроката.

В кинопрокат попадает большое количество фильмов, и простому человеку порой очень трудно определится с тем, на какую премьеру он хотел бы пойти. Кроме того, далеко не все кинолюбители имеют время и возможность читать противоречивые отзывы кинокритиков, а потому предпочитают воочию убедиться в качестве нового фильма. И если раньше до начала премьеры это было практически невозможно, то теперь они могут посмотреть трейлеры новинок кинопроката прямо у себя дома или на работе. Для этого достаточно зайти в Интернете на киноафишу KINO по адресу http://kino.ukr.net и определиться с выбором.

Трейлер – это небольшой видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов фильма. Часто они создаются как небольшие сюжетные истории, в которых диалоги из фильма чередуются со зрелищными моментами, а видеоряд сопровождается голосовыми или текстовыми комментариями, повествующими о ключевых моментах сюжета. Трейлеры на KINO.ukr.net поставляются официальными дистрибьюторами видеофильмов и часто являются эксклюзивными. Например, на сервисе уже есть возможность посмотреть анонсы таких фильмов как «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Ледниковый период 3: Эра динозавров», «Терминатор 4: Будущее начинается», премьеры которых назначены на следующий год.

Пользователи KINO.ukr.net имеют возможность комментировать видеоролики, делиться своим мнением и вести дискуссию о фильме, актёре или режиссере. Кроме того, они могут голосовать за понравившийся им трейлер. Например, на данный момент самыми популярными являются трейлеры к фильмам «Смертельная гонка», раньше рейтинг возглавляли «ВАЛЛ-И» и «Кунг-фу Панда», за которых люди продолжают голосовать и обсуждать до этого времени.

Поиск трейлеров можно осуществлять в разделе «Трейлеры», где они размещены в алфавитном порядке. Кроме того, все анонсы и новинки кинопроката на KINO.ukr.net также будут сопровождаться видеороликами.

В компании УКРНЕТ полагают, что создание раздела «Трейлеры» на киноафише KINO.ukr.net станет полезным не только для любителей кино, но и даст толчок популяризации онлайнового видео в целом.