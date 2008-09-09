Эксперт прогнозирует развал демократической коалиции

Киев. 9 сентября. УНИАН. Директор PR-группы “Политтех” Тарас БЕРЕЗОВЕЦ прогнозирует развал демократической коалиции после 13 сентября.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Фактически Рубиконом, который может быть перейден, является 13 сентября, когда можно спрогнозировать, что будет объявлено о прекращении деятельности действующей коалиции”, -сказав он.

По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, отношения Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО пришли к “точке кипения”, за которой ни избиратели, ни политики не видят возможности достижения компромисса.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ отметил, что после того, как распадется депутатское большинство, у народных депутатов будет один месяц, чтобы определиться, будут ли они образовывать новое парламентское большинство. При этом он отметил, что немало депутатов, прежде всего из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, осознают, что второго шанса вернуться в Верховную Раду они не будут иметь. “Это будет существенно оказывать давление на выбор этих людей”, - сказать он.

По словам эксперта, одним из возможных вариантов выхода из нынешней ситуации является образование так называемого стабилизационного большинства на базе БЮТ и Партии регионов.

Относительно распределения ключевых должностей, то, по мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, должность главы правительства останется за БЮТ, а лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ может быть избран на должность председателя Верховной Рады. По его мнению, такое большинство может просуществовать до президентских выборов в январе 2010 года.

Как сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ, существует риск, что Партия регионов, согласившись на такой союз, может попробовать осуществить политический “бросок” своих союзников в контексте того, что премьер Ю.ТИМОШЕНКО будет отвечать за все возможные неурядицы в экономике. В этом случае, убежден Т.БЕРЕЗОВЕЦ, Ю.ТИМОШЕНКО должна искать гарантии в виде подписания документов и договоренностей.

Относительно возможного введения прямого президентского правления, то, по мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, кроме отсутствия юридического обоснования, самая большая проблема для В.ЮЩЕНКО заключается в том, что он утратил моральный авторитет. “Гипотетическая возможность введения такого президентского правления существует, однако мне кажется, что Президент является достаточно адекватным для того, чтобы понимать все негативы”, - сказал эксперт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также считает невозможным силовой сценарий разрешения нынешнего политического кризиса в Украине, поскольку силовые структуры к этому не готовы.