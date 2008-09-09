Эксперты заявляют о нескольких вариантах выхода из политического кризиса

Киев. 9 сентября. УНИАН. Директор центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН заявляет о четырех вариантах выходы из политического кризиса.

Сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН первым вариантом он назвал возвращение к статус-кво, когда будут отменены все решения Верховной Рады, начиная с 2 сентября. “Такой вариант возможен, но фактически это будет означать переход к тому, что я называю гетманатом, когда есть конституционная норма, есть конституционная система страны, есть правительство, есть парламент, но в действительности ни правительство, ни парламент ничего не решают, а все решается на уровне Президента, который ни за что не отвечает. Фактически это если не прямая диктатура, то очень близко”, - сказал он.

Второй вариант выхода из кризиса В.СТОЯКИН видит во введении прямого президентского правления. При этом он отметил, что не представляет, как это можно сделать в нынешних условиях, поскольку Секретариат Президента достиг успехов в развале вертикали исполнительной власти.

Вариант досрочных выборов, по мнению В.СТОЯКИНА, несет большое количество рисков. Он напомнил, что это будут уже третьи парламентские выборы за три года, что «не есть хорошо”. “Явка избирателей будет невысокой, а размер фальсификаций при отсутствии интереса у избирателей к этим выборам можно лишь представлять”, - сказал эксперт. По убеждению В.СТОЯКИНА, это также отразится на международном имидже Украины.

Еще одним вариантом, по его мнению, является создание временного парламентского большинства.

В свою очередь, директор центра “Социополис” Владимир ПОЛЯКОВ считает, что досрочные выборы могут объединить политическую элиту в том плане, что кроме досрочных парламентских выборов будет попытка провести досрочные президентские выборы.

По его мнению, проведение досрочных парламентских выборов ничего не изменит, поскольку в парламент попадают практически одни и те же политические силы.

Силовой сценарий, по мнению В.ПОЛЯКОВА, тоже может объединить политическую элиту в плане того, что силовой сценарий может осуществлять только тот политический лидер, который имеет поддержку населения и силовых ведомств.

При этом В.ПОЛЯКОВ напомнил, что рейтинг Президента Виктора ЮЩЕНКО сегодня является низким и недостаточным для реализации силового сценария.

“Силовые органы деморализованы, и если на какие-то внешние угрозы можно мобилизовать силовые органы, то на внутренние угрозы они так не будут реагировать, чтобы не провоцировать гражданскую войну”, - сказал эксперт.