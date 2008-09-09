Тимошенко опережает Ющенко по индексу цитируемости в прессе - исследование

Киев, 9 сентября. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опережает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по индексу цитируемости в средствах массовой информации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил аналитик ежедневника «Комментарии» Юрий ВИШНЕВСКИЙ.

«В качестве основы для сравнения используется слово «Украина», как наиболее упоминаемое слово в новостях. Его индекс составляет 100, и уже по этому индексу рассчитываются индексы упоминаемости политиков. Например, по результатам лета индекс цитируемости Юлии ТИМОШЕНКО составив 21. Это означает, на 100 публикаций об Украине приходится 21 информация о ТИМОШЕНКО», – сказал Ю.ВИШНЕВСКИЙ.

В частности, в результате исследования новостей в 300 средствах массовой информации Украины Ю.ТИМОШЕНКО занимает 1-е место с индексом в 21,17, В.ЮЩЕНКО – 2-е место с 18,12 и председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК – 3-е место с 4,58. Далее следуют мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (3,02), министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО (2,92), лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (2,88), лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН (2,33), глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА (2,26), народный депутат Давид ЖВАНИЯ (1,65) и первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ (1,34).

По словам Ю.ВИШНЕВСКОГО, сейчас доминирование Ю.ТИМОШЕНКО в информационном пространстве стало очевидным. «В то же время упоминаемость ЯНУКОВИЧА снизилась в несколько раз и стала ниже уровня цитируемости ЯЦЕНЮКА, ЧЕРНОВЕЦКОГО и ЛУЦЕНКО», - добавил он.

«Без высокого уровня цитируемости невозможно выиграть выборы: если ты проигрываешь в информационном пространстве, то ты проигрываешь выборы. Виктор ЮЩЕНКО смог выиграть в 2004 году выборы, поскольку догнал КУЧМУ по уровню цитируемости», - пояснил в свою очередь главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО важность проведения данного исследования.

По его мнению, сейчас В.ЮЩЕНКО своими выступлениями и заявлениями «выковал победу Ю.ТИМОШЕНКО» по уровню упоминаемости в прессе. «Приблизительно 37% цитат В.ЮЩЕНКО содержат критику либо в адрес ТИМОШЕНКО, либо в адрес ее правительства. Таким образом, более чем треть своего эфирного времени Президент посвятил деятельности Ю.ТИМОШЕНКО», - добавил он.

По мнению главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, лидерство Ю.ТИМОШЕНКО является закономерным. «Лидерство ТИМОШЕНКО обусловлено тем, что она на данный момент является более яркой, более активной и более креативной. Она способна мастерски меняться и использовать словесные образы. Кроме того, на мой взгляд, лидерство ТИМОШЕНКО обусловлено и той византийской политикой, которую в последнее время проводил ЮЩЕНКО», - сказал А.ХАРЧЕНКО.

Кроме того, по его мнению, по уровню цитируемости четко отслеживаются те события, которые происходили в Украине. «Было наводнение, и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА по уровню цитируемости поднялся с 52-го на 15-е место по сравнению с весной. Была Олимпиада, и глава Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА поднялся с 65-го на 48-е место», - уточнил главный редактор УНИАН.

В то же время, по мнению А.ХАРЧЕНКО, результаты исследования также свидетельствуют о двух проблемах в журналистике – «джинсовости» и поверхностности материалов. В качестве одного из примеров главный редактор привел резкое снижение (с 11-го на 35-е место) уровня цитируемости лидера Европейской партии Украины Николая КАТЕРИНЧУКА. «Сложно предположить, что если он был таким интересным публике в контексте выборов, то потом интерес к нему внезапно исчез», - пояснил он.

А.ХАРЧЕНКО также считает, что уровень цитируемости политиков формируется благодаря использованию преимущественно политических технологий, а не журналистских расследований.

Справка УНИАН. Исследование уровня цитируемости украинских политиков проводится с 2001 года. Это совместный проект еженедельника «Комментарии» и информационного агентства УНИАН.