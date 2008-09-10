Община Украинки за отдаление Большой кольцевой дороги и за изменение статуса города - результаты местного референдума

Киев. 10 сентября. УНИАН. Община города Украинка за отдаление Большой кольцевой дороги и за изменение статуса города.

О таких результатах местного референдума, проведенного 7 сентября с.г., сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН городской председатель г. Украинка Павел КОЗЫРЕВ.

Согласно полученным данным, 94,3% избирателей проголосовали за отдаление кольцевой дороги от города на расстояние не менее 2 км и 91,4% избирателей - поддерживают необходимость изменить статус Украинки с города районного значения на город областного значения.

По словам П.КОЗЫРЕВА, явка избирателей на референдуме составляла 58%.

“Это один из немногих прецедентов при немногих попытках проводить такого рода референдумы в нашей стране – они обычно не происходят. Этот состоялся”, - подчеркнул при этом городской председатель Украинки.

Он отметил, что община города не против дороги, а лишь за то, чтобы отодвинуть ее дальше от черты города, поскольку она несет, прежде всего, экологическую опасность, связанную с выхлопными газами. Кроме того, как информировал П.КОЗЫРЕВ, на месте, где должна пролечь трасса, согласно утвержденными стратегией города и генпланом, запланировано строительство многоэтажного жилого района “Украинка-2” с парковой зоной и объектами туристической инфраструктуры.

Как информировал городской председатель, руководство Украинки предлагало со своей стороны другие варианты строительства кольцевой дороги вблизи города. В частности, прохождение ее по другой, более отдаленной от города территории, или же путем возведения тоннеля на отдельном участке дороги, но эти варианты остались без внимания.

“Вопрос статуса был связан с землей, потому что статус города областного значения не позволил бы транжирить землю общины, которая имеет свое виденье развития территорий”, - отметил П.КОЗЫРЕВ.

Кроме того, город, по его убеждению, уже достиг в своем развитии уровня, который отвечает статусу именно города областного значения и нынешний статус лишь мешает дальнейшему развитию Украинки.

П.КОЗЫРЕВ выразил надежду, что Киевская облгосадминистрация “услышит” мнение общины г. Украинка, которая возражает против проложения 8-полосной мощной магистрали впритык к домам жителей города.

“Я хочу сказать, что сегодня мы можем прямо смотреть в глаза государству и сказать, что мы сделали все, чтобы решить этот вопрос в кабинетах, еще тогда, когда вообще не были потрачены деньги или были потрачены мизерные. Фактически 1,5 года мы пытались доказать государству или областной администрации, что так делать нельзя, что есть другие варианты... Я боюсь ситуаций, когда государство заставит общину проводить акции протеста, но то, что люди не дадут строить именно так эту дорогу – я убежден. Я мэр и знаю настроения своего города”, - отметил П.КОЗЫРЕВ.

По его данным, сейчас предусмотрено, что трасса кольцевой дороги заберет у города около 200 га земель территориальной общины непосредственно рядом с существующими домами жителей Украинки.