Львовская “Искра” просит Кабмин сохранить комбинированную пошлину на импорт ламп накаливания

Киев. 10 сентября. УНИАН. Ведущий украинский производитель ламп накаливания общего назначения – ОАО «Искра» (Львов) выступает за сохранение комбинированной таможенной пошлины на импорт в Украину данной продукции.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил инвестиционный советник ОАО «Искра» Мирон КОСТИВ.

По его словам, только сохранение комбинированной таможенной пошлины, при наличии которой за каждую ввозимую в Украину лампу необходимо было заплатить 2 евроцента, позволит защитить отечественного производителя ламп от недобросовестных импортеров, занижающих таможенную стоимость своего товара.

Как сообщается в пресс-релизе ОАО «Искра», 10 апреля 2008 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Протокола о вступлении во Всемирную организацию торговли" (№250-VI), в результате чего ставка ввозной пошлины на лампы накаливания была уменьшена с 15%, но не менее 0,02 евро за 1 шт., до 10%.

«Причиной введения комбинированной пошлины на лампы накаливания общего назначения в 2005 году были систематические занижения импортерами таможенной стоимости, что наносило существенный вред государственному бюджету и национальным производителям», - подчеркивается в пресс-релизе ОАО «Искра».

В частности, по данным М.КОСТИВА, на протяжении продолжительного времени из Польши в Украину поставлялись лампы, таможенная стоимость которых была занижена в 2-3 раза, а реальный объем их импорта - в 30 раз.

Кроме того, по словам инвестсоветника ОАО «Искра», из Китая в Украину поставлялись фактически готовые лампы без цоколя, которые проходили в таможенных декларациях как стеклянные колбы для ламп накаливания, при этом их реальная стоимость была занижена в 9-12 раз. «В Украине к таким лампам оставалось только приклеить цоколь», - отметил он.

Сегодня, по словам М.КОСТИВА, импорт ламп в Украину из Китая под видом колб прекращен благодаря действиям Днепропетровской таможни, но в будущем недобросовестные импортеры могут возобновить попытки ввоза ламп по заниженной стоимости.

«Только возобновление комбинированной пошлины на импорт ламп накаливания позволит избежать потерь госбюджета и защитит украинских производителей», - убежден М.КОСТИВ.

Справка УНИАН. ОАО «Искра» - крупнейший производитель светотехники в Украине. Ассортимент предприятия насчитывает свыше 280 видов ламп накаливания специального и общего назначения, кварцево-галогенные, лампы-фары, миниатюрные и автомобильные, компактные люминесцентные, натриевые и ртутные лампы.

Предприятие имеет сертификат на систему управления качеством ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000).

В 2008 году предприятие произвело 220 млн. штук ламп, что на 10% меньше, чем по итогам 2007 года.

На предприятии работает около 2,5 тыс. человек.