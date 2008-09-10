Политические силы могут инициировать в декабре процедуру импичмента Президенту с целью сорвать предоставление Украине ПДЧ

Киев. 10 сентября. УНИАН. Политические силы могут инициировать в декабре процедуру импичмента Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с целью сорвать предоставление Украине на саммите НАТО Плана действий по членству в Альянсе.

Такое мнение выразил на пресс-конференции в УНИАН директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По его словам, на возможное развитие событий в Украине существенно влияют внешние факторы.

Так, Ю.РУБАН отметил, что в стратегические планы Российской Федерации входит углубление кризиса в Украине. «Чтобы на декабрь российский Президент и российская власть могли опять сказать: смотрите (ЕС - УНИАН), вы говорите, что они (Украина – УНИАН) европейское государство, но демократия у них совсем не работает», - подчеркнул эксперт.

По его словам, для этого делаются абсолютно конкретные шаги. В частности, Ю.РУБАН называет не случайной постановку вопроса о возможном объявлении импичмента главе государства.

«Эти все голосования в Верховной Раде, которые проходят “на ура”, цель их простая: вывести на начало декабря - конечно понятно, что голосов они не наберут, понятно, что с правовой точки зрения никаких оснований для импичмента не будет, - но очень важно, чтобы посол РФ при НАТО сказал послам накануне саммита: смотрите, с кем вы ведете переговоры, когда Президент этого государства находится под процедурой импичмента», - отметил Ю.РУБАН.

«Я утверждаю, что все эти маневры происходят для достижения конкретных целей российской дипломатии, российской внешней политики», - подчеркнул он.