В 2009 году, в разгар президентских гонок в Украине, усиленное соглашение с ЕС вряд ли будет подписано - политолог

Киев. 10 сентября. УНИАН. В 2009 году, в разгар президентских гонок в Украине, усиленное соглашение с Европейским Союзом вряд ли будет подписано.

Такое мнение выразил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

Политолог обратил внимание на то, что в канун вчерашнего саммита в Париже были завышенные ожидания от него. “Все ожидали почему-то, что будет (подписано) соглашение”, - отметил В.ФЕСЕНКО. Он напомнил, что ЕС еще до начала политического кризиса в Украине подавал сигнал, что не стоит ожидать подписания соглашения об ассоциации уже в сентябре. “Я думаю, немного переиграли и политики, и журналисты, что уже в сентябре могло бы быть новое соглашение между Украиной и ЕС, что нам могли предоставить европейскую перспективу. Конечно, нынешний политический кризис, он ухудшил отношение в ЕС к Украине, но я бы не сказал, что это кардинально повлияло на итоги саммита”, - отметил В.ФЕСЕНКО. Он подчеркнул, что результат был известен еще до начала саммита.

Политолог скептически отнесся к вчерашнему прогнозу Президента Украины о том, что соглашение будет подписано во втором полугодии следующего года. “Я вам скажу свою субъективную точку зрения, если до середины следующего года не будет ясно, как будут развиваться события вокруг президентских выборов, кто и как будет руководить, в частности, украинской внешней политикой начиная с 2010 года - я не думаю, что это соглашение будет подписано во второй половине следующего года в разгар президентской избирательной кампании”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

Он не исключает, что это будет даже определенным сигналом ЕС для украинского политикума о необходимости договориться между собой о европейских перспективах страны. “Пока незачем драматизировать, пока отношения с ЕС развиваются нормально”, - отметил он.

В.ФЕСЕНКО не исключает, что такой же “отложенный ответ”, как на парижском саммите, будет и в декабре о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

В свою очередь директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН отметил, что на вчерашнем саммите Украина получила очень важный сигнал – признание своей европейскости. По его мнению, это может иметь вполне реальные положительные последствия для дальнейшего диалога между ЕС и Украиной, в том числе иметь позитивные экономические и политические последствия для Украины.

В то же время он не исключил, что Украина может потерять свой шанс, поскольку политический кризис в государстве непосредственно отрицательно влияет на европейские перспективы государства. Ю.РУБАН отметил, что есть угроза возвращения в ситуацию 2003 года, когда один из руководителей ЕС упрекал тогдашнего президента Украины Леонида КУЧМУ, что в Украине играют не по правилам. “Сегодня такая ситуация наблюдается в парламенте”, - заметил Ю.РУБАН.

Как сообщалось, 9 сентября в Париже состоялся XII саммит Украина-ЕС. После завершения саммита Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во втором полугодии 2009 года.