Киев. 10 сентября. УНИАН. 15 сентября на телеканале “Київ” начнется новый сезон.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель Киевского холдинга, советник мэра Киева Казбек БЕКТУРСУНОВ, канал планирует удвоить долю вещания по стране в два раза.

“До конца года мы накроем все областные центры страны”, - сказал он.

По словам К.БЕКТУРСУНОВА, в новый сезон телеканал “Київ” выходит как современный столичный канал, отражающий все события главного города Украины.

И.о. директора телеканала “Київ” Дмитрий ДЖАНГИРОВ сообщил, что канал выходит из сложного финансового положения, в которое его поставил предыдущий состав Киевсовета, утвердив бюджет телеканала в три раза меньше по сравнению с прошлым годом.

Он также отметил, что канал закупил качественные телевизионные продукты. По словам Д.ДЖАНГИРОВА, канал удивит премьерой корейского сериала ”Грустная история любви”. Вечерний прайм будней займут популярные украинские сериалы ”Исцеление любовью”, “Волчица”. Вечером в выходные дни будут показывать популярные отечественные фильмы 70-80-х годов.

Генеральный продюсер канала Андрей БЕНКЕНДОРФ в свою очередь сообщил, что основной упор в новом сезоне канал сделает на сериальную, новостную, политическую, общественную и развлекательную линейки, а также кинопоказ выходного дня.

Кроме того, в новом сезоне будет новая “одежка” канала. По словам А.БЕНКЕНДОРФА, уже разработаны новые графические идентификаторы телеканала. Это четыре имиджевые заставки, отражающие киевскую тему. Они представляют собой видеоряд красивых видов Киева с участием простых киевлян разного возраста. Каждая заставка будет отображать одно время суток.

“Если канал был городской, то теперь мы хотим, чтобы он был столичным, расширил свое вещание и на регионы”, - сказал А.БЕНКЕНДОРФ.

Он сообщил, что на телеканале стартуют три новые программы собственного производства. Это познавательная программа для семейного просмотра о собаках “Планета собак”, шоу, в котором молодым людям будут помогать поверить в себя с помощью экстремальных видов спорта, а также развлекательная программа, в которой будут рассказывать секреты достижения успешной карьеры. В новом сезоне продолжат выходить программы “Неделя моды с Дарьей Шаповаловой”, “Мир кино с Ольгой Сумской”. Неизменными останутся также рейтинговые программы канала ”Час мэра” и “Общественные слушания”.

Как сообщил коммерческий директор холдинга Алексей МАЛЫШЕВ, канал начал новую стратегию развития в коммерческой плоскости. Он уже приступил к сотрудничеству с сейлз-хаусом “Сфера-ТВ”, который работает с крупными баинговыми агентствами. При этом был сохранен собственный рекламный отдел, в задачи которого входит работа с киевскими рекламодателями. По его словам, через год телеканал “Київ” планирует стабильно работать с крупными национальными и транснациональными рекламодателями.