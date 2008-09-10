В Украине основана общенациональная премия “Чудо-ребенок”

Киев. 10 сентября. УНИАН. В Украине положено начало проведению ежегодного общенационального конкурса на получение премии “Чудо-ребенок”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Организационного комитета конкурса Виктор НОВИКОВ.

По его словам, целью конкурса является поиск и награждение самых талантливых детей Украины. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 13 лет (включительно), которые имеют уникальные и особые способности, феноменальную память и интуицию, владеют даром предвидения или чувствительностью к энергетике и тому подобное.

Премией предусмотрены 5 номинаций: самый умный, самый спортивный, самый творческий, самый удивительный (дети с уникальными способностями, в т.ч. паранормальными) и самый героический (дети, которые совершили героический поступок). В каждой номинации будут определены три финалиста.

Прием анкет участников и других документов будет проходить до 31 декабря 2008 года. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на февраль 2009 года в НД "Украина".

Как сообщил В.НОВИКОВ, прием анкет начался уже около месяца назад, и за этот период в Оргкомитет поступило около 200 конвертов с информацией от детей, которые пожелали стать участниками этого конкурса.

По словам председателя Оргкомитета, первые объявления о проведении конкурса на получение премии "Чудо-ребенок" были сделаны, в частности, в ряде детских печатных СМИ и других изданиях при содействии министерств образования и науки; семьи, молодежи и спорта, а также культуры и по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Для оценки способностей детей создано жюри, председателем которого стал заслуженный артист Украины Остап СТУПКА. Среди членов жюри - деятели культуры и искусств, известные спортсмены, представители руководящих органов власти и другие известные украинцы.

С подробной информацией о Премии можно ознакомиться на официальном сайте конкурса по адресу www.divo-dutuna.com.

Дети-призеры получат либо денежную премию, либо на сумму этой премии ценные подарки. По информации В.НОВИКОВА, пока эта сумма составляет за 1 место - 3,5 тыс. грн., за 2 - 2,5 тыс. грн., за 3 - 2 тыс. грн. В то же время, отметил председатель Оргкомитета, спонсоры, среди которых, в частности, магазины и банки, будут вручать свои денежные сертификаты детям-победителям. Таким образом, в целом предусматривается, что каждый из этих детей получит призов на сумму около 15 тыс. грн. В свою очередь издания берутся опубликовать рекорды и достижения детей в своих выпусках.

Как сообщил присутствующим на пресс-конференции один из членов жюри, ресторатор Николай ТИЩЕНКО, самая большая и важная задача мероприятия – это показать миру, что украинские дети - дети интеллектуально развитые, одаренные и заслуживают лучших мест в европейской цивилизации, что украинская нация – это нация культурная, образованная и что она уделяет непосредственное внимание развитию и культуре своих детей.

По словам организаторов, есть также идея детям-лауреатам Премии помочь в будущем, в частности, при их поступлении в высшие учебные заведения. Для этого планируется обратиться с соответствующими предложениями к Кабинету министров, или непосредственно к Министерству образования – чтобы детей-победителей без экзаменов принимали в профильные вузы.

Также организаторы сообщили, что хотели бы сделать Премию в телевизионном формате, чтобы она стала более широко известной.