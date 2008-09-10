Киев. 10 сентября. УНИАН. 21-22 сентября в Ялте состоится Всеукраинский фестиваль немецкой культуры.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Совета немцев Украины Георгий МОЗЕР.

По его словам, фестиваль пройдет в рамках Недели немецкой культуры.

В свою очередь, руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль» Людмила ШНАЙДЕР сообщила, что в настоящее время в Украине проживают около 33,5 тысячи этнических немцев, и фестиваль в Ялте ставит целью объединить всех этнических немцев под лозунгом FreundschaftsFest («Праздник дружбы»).

По словам Л.ШНАЙДЕР, участниками фестиваля станут лучшие творческие коллективы немецких объединений. Также в рамках фестиваля состоятся выставки народного творчества, художественные выставки и тому подобное.

«Цель фестиваля - продемонстрировать ту преданность, с которой немецкая диаспора Украины хранит, возрождает и приумножает свое культурное и историческое наследие», - отметила она.

Руководитель Немецкого культурного центра Deutsche Quelle Светлана ЦЕХ сообщила, что организатором фестиваля выступили Совет немцев Украины, благотворительная организация Центр немецкой культуры «Видерштраль» и возглавляемый ею центр Deutsche Quelle. Также поддержку оказал «Благотворительный фонд развития города Одесса».