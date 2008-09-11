Новые политические проекты в ближайшем будущем не имеют перспективы – эксперты

Киев. 11 сентября. УНИАН. Новые политические проекты в ближайшем будущем не имеют перспективы.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА и заместитель директора Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что в Украине создается определенный вид двухпартийной системы, и «к ней мы придем естественном путем».

По его мнению, в западных регионах Украины фаворитами избирателей будут Блок Юлии Тимошенко и национал-демократические политические силы. При этом он отметил, что на место «Нашей Украины», которая теряет поддержку избирателей с каждыми выборами, могут прийти такие партии как ВО «Свобода», поскольку БЮТ не сможет так радикализоваться.

В то же время, на востоке Украины, по его словам, лидерами останутся Партия регионов и КПУ.

А.ГОЛОБУЦКИЙ сказал, что любые новые политические проекты не имеют шансов вмешаться в борьбу этих партий и блоков.

В свою очередь, В.БАЛА заметил, что украинские партии имеют персонифицированный характер и сориентированы на своего лидера. По его мнению, на фоне таких влиятельных политиков как Виктор ЮЩЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время будет очень сложно появиться кому-то еще.

По его словам, для появления новых молодых перспективных политиков “старые” должны добровольно уступить им свое место и предоставить им все необходимые ресурсы, но это - “утопия”.

Как сказал В.БАЛА, дополнительным фактором, который не позволит получить перспективу новым политикам, может стать повышение проходного барьера на выборах в Верховную Раду.