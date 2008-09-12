Жители Харькова по-прежнему считают целесообразным проведение досрочных выборов мэра - исследование

Киев, 12 сентября. УНИАН. Только 14% харьковчан хорошо оценивают свою жизнь в городе, 49% жителей Харькова дали удовлетворительную оценку качеству своей жизни, еще 37% - плохую и очень плохую оценки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые представила сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта, научный сотрудник Киевского международного института социологии Юлия САХНО.

«По мнению большинства жителей Харькова, уровень жизни в городе за последние два года не улучшился: 45% считают, что ситуация в городе ухудшилась, 40% вообще не заметили каких-либо изменений», - сказала Ю.САХНО.

По ее словам, харьковчане наиболее негативно оценивают институт местной власти. «Очень плохо оценивают работу мэра 45% харьковчан. Представления опрошенных о том, вызывает ли мэр Харькова уважение или неуважение жителей города, весьма противоречивы: по мнению 39%, мэр города у харьковчан вызывает наибольшее неуважение», - уточнила она.

Социолог также сообщила, что 43% опрошенных считают целесообразными перевыборы мэра города. «В то же время 39% считают, что перевыборы не нужны. Люди, поддерживающие идею перевыборов в Харькове, более склонны к участию в голосовании на возможных выборах: вероятность участия в голосовании противников выборов составляет около 57%, вероятность участия сторонников - 82%. Поскольку противники перевыборов являются преимущественно сторонниками нынешнего мэра, то в случае проведения перевыборов ДОБКИН может потерять часть голосов за счет более низкой активности его электората», - считает Ю.САХНО.

Опрос «Общественно-политические настроения и ожидания жителей г. Харькова» проводился Киевским международным институтом социологии с 26 июля по 10 августа 2008 года. Для проведения опроса использовалось две методики: поквартирный опрос (614 интервью) и уличный опрос (1222 интервью). Всего в ходе полевого этапа методом личного (face-to-face) интервью было опрошено 1836 человек.

***КМИС (Киевский международный институт социологии) является одной из наиболее авторитетных социологических организаций в Украине. На украинском и международном рынке КМИС работает 14 лет. Институт является членом международной социологической ассоциации ESOMAR.