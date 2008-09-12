Киев. 12 сентября. УНИАН. Депутат Верховной Рады Украины І, ІІ и IV созывов, член Украинской народной партии Степан ХМАРА не видит возможности восстановления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.ХМАРА считает, что эта коалиция была “искусственной” и преследовала не те цели, которые декларировала. В частности, по убеждению С.ХМАРЫ, цель Ю.ТИМОШЕНКО заключалась в том, чтобы достичь высшей власти даже вопреки национальным интересам Украины.

Ее развал, по убеждению С.ХМАРЫ, ускорили “кураторы из Кремля, которые захотели, скорее всего, наказать ЮЩЕНКО за его принципиальную позицию по Грузии и меры по укреплению нашей безопасности”.

С.ХМАРА также считает, что коалиция БЮТ с Партией регионов не выгодна Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку это “снимает с нее паранджу украинской патриотки“ и показывает ее настоящее лицо. По мнению С.ХМАРЫ, это также не выгодно Партии регионов, поскольку они понимают, с каким партнером имеют дело. ”Доверия там нет и не может быть”, - сказал он.

Вместе с тем С.ХМАРА допускает возможность коалиции БЮТ с Партией регионов.

По его словам, все будет зависеть от того, какие распоряжения поступят из Кремля. “Если такое распоряжение поступит, то, бесспорно, и ЯНУКОВИЧ будет вынужден их выполнять, потому что все они на крючках, и госпожа ТИМОШЕНКО тоже”, - сказал он. “Все будет зависеть не только от игроков отечественных, но и внешнего фактора”, - сказал С.ХМАРА.

При этом он отметил, что если новое большинство не будет оформлено юридически, то оно будет недействительно.

С.ХМАРА считает самым оптимальным вариантом выхода из политического кризиса проведение досрочных парламентских выборов.

Отвечая на вопрос относительно предложения одного из депутатов фракции БЮТ Сергея ТЕРЁХИНА о повышении проходного барьера, С.ХМАРА расценил это как попытку установить диктатуру двух “мафиозных кланов” - Партии регионов и БЮТ.

“Попытка повысить барьер - это попытка отлучить от власти меньшие партии и объединения и значительным образом лишить реальной возможности украинский народ реализовать свое конституционное право как единственного источника власти в Украине. Фактически этот источник будет нивелирован”, - сказал он.