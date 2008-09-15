Тимошенко и Литвин согласились на создание новой коалиции вместе с НУ-НС – Яворивский

Киев. 15 сентября. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и председатель парламентской фракции своего имени Владимир ЛИТВИН согласились на создание новой коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители украинской патриотической интеллигенции Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО и Богдан ГОРЫНЬ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В своем обращении к Президенту Украины, главе правительства и представителям украинской политической элиты общественные деятели отметили необходимость создания единой, державнической, проукраинской коалиции в Верховной Раде.

«Единственно возможным форматом такого политического объединения является коалиция в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока Литвина и “Нашей Украины – Народной самообороны”, - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

В связи с этим он сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЛИТВИН согласились на вхождение в новую коалицию. Пока, по словам В.ЯВОРИВСКОГО, еще нет ответа НУ-НС.

«Я призываю Президента Виктора ЮЩЕНКО взять под свой “политический патронат” вопрос о вхождении НУ-НС в новую парламентскую коалицию. Это является историческим шансом для Украины выйти из политического кризиса, ведь у этих политических сил нет идеологических разногласий. На наше обращение мы хотим услышать от НУ-НС – «да», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.