В Киеве презентована книга «Брат» о грузино-российской войне и смоделированных конфликтах при участии Украины

Киев. 15 сентября. УНИАН. В Киеве презентована книга «Брат» о российско-грузинской войне и смоделированных военных конфликтах, которые могут произойти при участии Украины.

О книге рассказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН один из ее авторов -председатель партии «Великая Украина» Игорь БЕРКУТ.

По его словам, соавтором книги является руководитель Фонда социально-политических инициатив Роман ВАСИЛИШИН, в ней рассказывается о «сегодняшней и завтрашней Украине».

«Мы использовали для своей книги различные закрытые и полузакрытые источники, связанные с российскими спецслужбами, со спецслужбами США. Также мы использовали компанию, которая имеет выход на высшее политическое руководство, источники в компании RAND, которые имеют модуляцию разных военных конфликтов, в которых может принимать участие американская армия», - сообщил И.БЕРКУТ.

Автор отметил, что в книге конфликт между Россией, Грузией и США, который «перерос в конфликт между Грузией, Россией, Украиной и США», описан так, «как это выглядело все на самом деле: его предистория и результаты». Это описано в первой ее части.

«Вторая часть книги посвящена моделированию будущих конфликтов и сценариев, в которых может участвовать Украина. Например, это военный конфликт между Россией и США, когда Украина выступает на стороне США; военный конфликт между Украиной и Россией, где США выступает на стороне Украины; военный конфликт между Украиной и Турцией в 2019 году; военный конфликт между Украиной и Румынией 2012 года и другие события», - поинформировал один из авторов издания.

И.БЕРКУТ сообщил, что в продажу книга выйдет после 15 октября этого года. Точный тираж пока не разглашается, но он будет массовым, т.е. не менее 1 млн. экземпляров.

На сегодняшний день с рукописью, по его словам, ознакомлены военные, сотрудники спецслужб, руководители органов внутренних дел и т.д.

«Мы получили как позитивные, так и негативные отзывы», - поделился И.БЕРКУТ.

Авторы также сообщили, что рукопись в ближайший месяц будет распространена Фондом социально-политических инициатив для получения рецензионных отзывов об изложенном материале по 500 адресам, среди которых известные общественные деятели, известные журналисты, политологи.

Книга «Брат» будет напечатана издательством политической литературы «Саммит-Книга».