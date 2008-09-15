Политологи считают оптимальной коалицию между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина

Киев. 15 сентября. УНИАН. Политологи считают оптимальным вариантом создание парламентской коалиции между Блоком Юлии Тимошенко, блоком “Наша Украина - Народная самооборона” и Блоком Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам эксперта Костя БОНДАРЕНКО, “очевидно, что пути назад для помаранчевой коалиции нет”. По его мнению, вероятным является создание уже новой коалиции между БЮТ и НУ-НС при участии Блока Литвина. Как сказал К.БОНДАРЕНКО, такой вариант возможен в случае удовлетворения определенных кадровых условий со стороны Блока Литвина. Вместе с тем он считает, что для реализации такого сценария Президент Виктор ЮЩЕНКО все равно должен “пожертвовать” руководителем своего Секретариата Виктором БАЛОГОЙ или кем-то из его заместителей, а премьер Юлия ТИМОШЕНКО должна отказаться от намерений инициировать преодоление президентского вето на ряд принятых парламентом законов. “Будет ли этот союз крепким – это вопрос”, – сказал К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь политолог Алексей ГАРАНЬ отметил, что сейчас “проходят переговоры всех со всеми”. При этом он считает, что союз БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина является наилучшим вариантом для этих политических сил, поскольку позволит избежать имиджевых потерь. Он добавил, что коалиция в таком составе была бы лучшей и для страны. Однако, по мнению эксперта, препятствовать ее созданию будут не рациональные факторы, а иррациональные, то есть амбиции политиков.

Эксперт Владимир ФЕСЕНКО убежден, что “завтра будет окончательно заявлено о том, что демократической коалиции не существует. В истории демократической коалиции будет поставлена точка”. Он также сказал, что возможной является новая коалиция БЮТ и НУ-НС с Блоком Литвина, поскольку значительная часть представителей БЮТ и НУ-НС выступает против союза своих блоков с Партией регионов. Однако при этом эксперт скептически относится к такому варианту коалиции. По его мнению, этот вариант будет трудно реализовать без примирения лично В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО, но шагов в этом направлении нет.