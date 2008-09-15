Подавляющее большинство граждан считают, что ВР за год работы не принесла пользы государству и народу - опрос

Киев. 15 сентября. УНИАН. 71,1% украинских граждан считают, что нынешняя Верховная Рада за год своей работы не принесла пользы государству и народу и не решила проблемы, важные для общества.

Как передает корреспондент УНИАН, таковы обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты социологического опроса “Мнение общества о судьбе парламента”, который провел Национальный институт стратегических исследований.

По словам директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА, особое разочарование среди опрошенных вызвала ситуация вокруг демократической коалиции в Верховной Раде: каждые двое из трех ее бывших сторонников изменили свое отношение к парламентскому большинству с позитивного на негативное.

Также, как засвидетельствовал опрос, 22,7% населения возлагают ответственность за развал демократической коалиции на Блок Юлии Тимошенко, и 18,6% на фракцию “Наша Украины – Народная самооборона”.

В связи с этим, по оценкам Ю.РУБАНА, половина респондентов негативно относятся к образованию коалиции в составе БЮТ и Партии регионов.

Говоря о перспективе и возможности формирования новой коалиции представителями БЮТ, Блока Литвина и НУ-НС, Ю.РУБАН отметил, что такой формат был бы выгодным в первую очередь для правительства Украины, ведь обеспечит принятие законодательных решений, необходимых для эффективной реализации правительственной политики.

Опрос проводился 8-13 сентября по квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Опрошены 2011 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.