1 октября в Украине будет представлено отреставрированное гетманское знамя Ивана Мазепы

Киев. 16 сентября. УНИАН. 1 октября 2008 года в Национальном музее истории Украины состоится торжественное представление отреставрированного гетманского знамени Ивана Мазепы.

Об этом сообщил председатель совета Фонда интеллектуального сотрудничества “Украина – ХХІ век” народный депутат (фракция БЮТ) Богдан ГУБСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Б.ГУБСКИЙ отметил, что проект реставрации уникальной достопримечательности национального историко-культурного наследия – гетманского знамени И.Мазепы – осуществлен по инициативе и под почетным патронатом премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

“Юлия Владимировна инициировала проект реставрации знамени во время посещения Харьковского исторического музея в августе 2007 года (на то время Ю.ТИМОШЕНКО еще не была премьер-министром – УНИАН). Клейнод был в ужасном состоянии – на последней стадии разрушения – и нуждался в проведении немедленных работ по восстановлению и улучшению условий хранения”, - рассказал Б.ГУБСКИЙ.

Он также сообщил, что реставрация флага осуществлялась на протяжении года в Национальном музее в Кракове (Польша) с привлечением польских, украинских, российских и итальянских специалистов.

По словам народного депутата, 1 октября в торжественной презентации восстановленного клейнода примут участие глава правительства Украины и Король Швеции. Также состоится открытие украинско-шведской выставки, посвященной 300-летию военно-политического союза обоих государств.