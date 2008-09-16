ВО “Свобода” считает единственным путем выхода из политического кризиса в Украине внеочередные парламентские выборы

Киев. 16 сентября. УНИАН. Председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет, что единственным выходом из политического кризиса в Украине являются внеочередные парламентские выборы.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Причины и пути разрешения политического кризиса в Украине».

По словам О.ТЯГНИБОКА, демократическая коалиция с момента ее провозглашения была “мертворожденным ребенком”, она была использована только для того, чтобы определенные политические силы, в частности БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” получили голоса на внеочередных выборах 2007 года. “Я бы не отмечал это так остро, если бы результатом конфликтов, результатом борьбы за власть, деления полномочий между якобы членами одной семьи – одной коалиции, не стала серьезная угроза национальной безопасности Украины. Нужно говорить, что сегодня Украина вступила в системный кризис. В глубокий кризис”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он также напомнил, что перед прошлыми выборами “Свобода” заявляла о необходимости люстрации – очистке власти в стране. “Мы проводили акции по уничтожению так называемого трехголового чуда-юда, где было показано, что Украиной руководит такое чудо-юдо с пузом, на котором реет серп и молот, а головы – это БЮТ, “Наша Украина” и Партия регионов, которые очень быстро могут между собой договориться, которые могут проводить ротации, фактически тасовать ту засаленную карту. И сегодня, если реально не изменить власть, не очистить власть, никаких настоящих изменений по наведению порядка в государстве, по созданию благосостояния для украинцев не будет. Абсолютно очевидно, что эта власть является обанкротившейся”, - заявил лидер ВО “Свобода”.

Кроме того, О.ТЯГНИБОК назвал события 2 сентября в парламенте “абсолютно очевидным российским сценарием”. “Мы понимаем, к чему это может привести. Понятно, что БЮТ и ПР, которые, вполне вероятно, могут вступить в соответствующий союз, однозначно будут требовать изменений к Конституции Украины, которые бы предусматривали создание фактически в Украине так называемой двухпартийной системы, согласно с которой будут только изменяться участники, – одни будут властью, другие – оппозицией, но суть будет оставаться абсолютно та же”, - сказал он, отметив, что в результате этого может быть утрачена украинская государственность.

“Выход – в абсолютных коренных изменениях, которые должны состояться в украинской власти. Однозначно ВО “Свобода” в этой ситуации выступает за проведение досрочных выборов в Украинский парламент”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он также выразил надежду, что ради будущего государства украинцы должны не опускать руки, пойти на выборы и изменить существующую систему власти.

“События последних недель показали серьезное падение рейтингов этих гигапартий (БЮТ, “Наша Украина” и Партия регионов – УНИАН), и новый парламент однозначно будет переструктурирован. Однозначно в этот новый парламент войдут новые и другие политические силы”, - заявил О.ТЯГНИБОК.

Основным заданием “Свободы”, когда она пройдет в украинский парламент, ее лидер считает “сделать трещину в этой системе власти, если ее не удастся ликвидировать в целом”. “Фактически “Свобода” готовится быть такой себе щукой в реке и не давать спать тем жирным карасям, которые сегодня зажрались и которые думают только об интересах своего собственного кармана, а не об интересах украинской нации”, - сказал О.ТЯГНИБОК.