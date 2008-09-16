“Свобода” организовывает сбор подписей за проведение референдума по народной инициативе об изменении статуса Крыма

Киев. 16 сентября. УНИАН. Всеукраинское объединение “Свобода” организовывает сбор подписей под требованием назначить Всеукраинский референдум по народной инициативе об изменении статуса Крыма с автономии на областной.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

“Свобода” в начале этого месяца инициировала проведение Всеукраинского референдума по народной инициативе и на протяжении ближайшей недели – между 20 и 28 числом – по всей Украине, по всем областям будут проведены собрания инициативных групп, которые утвердят соответствующие фамилии людей, которые будут собирать подписи. Надеемся, что органы местной власти, а также Центральная избирательная комиссия дадут нам соответствующие разрешения и подписные листы. Ориентировочно в первой декаде октября мы начнем трехмесячный цикл сбора подписей за проведение референдума по народной инициативе”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

Лидер “Свободы” отметил, что ради сохранения целостности Украины стоит создать Крымскую область. Он также предложил превратить город Севастополь в свободную экономическую зону, “так называемый порто-франко”. “Для того, чтобы жители Севастополя могли зарабатывать на жизнь не благодаря существованию военной иностранной базы на их территории, а благодаря возможности зарабатывания средств, когда будут входить в их порт иностранные суда, через упрощенную процедуру растаможивания, пограничного контроля и так далее”, - объяснил О.ТЯГНИБОК.

Он также призвал все политические и общественные партии национально-патриотического направления приобщиться к данной инициативе “Свободы”.

“Будет Крым областью – не будет никаких проблем с тем, что Крым могут легко и просто отсоединить, как это может произойти с автономией”, - подчеркнул он.

Говоря об угрозах целостности государства, политик также отметил, что кроме Крыма существуют другие “очаги, которые являются чрезвычайно взрывоопасными”.

“Это так называемые мины замедленного действия, которые были установлены, еще когда разваливался Советский Союз”, - сказал О.ТЯГНИБОК, отметив, что речь идет о Закарпатье и юго-восточных регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября т.г. ВО “Свобода” заявила, что выступает за изменение автономного статуса Крыма на областной и отмену специального статуса города Севастополя.

О.ТЯГНИБОК выразил убеждение, что этот статус был предоставлен неправомерно и дальнейшее существование крымской автономии и специального статуса г. Севастополь может привести к углублению как внутреннего, так и внешнего кризиса в Украине.

“Ликвидировав статус крымской автономии и специальный статус Севастополя, мы лишим Кремль возможности применить соответствующий маневр, который был применен в Абхазии и Южной Осетии”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

27 июня ХІХ Съезд Всеукраинского объединения “Свобода” обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и ведущим украинским политикам по поводу изменения автономного статуса Крыма на областной и отмены специального статуса Севастополя. Кроме того, ”Свобода” послала телеграммы председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ и председателям фракций коалиции демократических сил в парламенте с требованием внести в повестку дня 3-й сессии ВР VІ созыва и поставить на поименное голосование вопрос о назначении Всеукраинского референдума об изменении автономного статуса Крыма и отмены специального статуса Севастополя.

Предусматривалось, что в случае отказа внесения этого вопроса в повестку дня или негативного результата голосования ВО “Свобода” будет организовывать сбор подписей под требованием назначить всеукраинский референдум по народной инициативе.