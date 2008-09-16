12-летняя певица Мариетта представила песню, с которой выступит в финале отбора на “Детское Евровидение-2008”

Киев. 16 сентября. УНИАН. 12-летняя певица МАРИЕТТА презентовала песню, с которой выступит в финале отбора представителя Украины для участия в конкурсе “Детское Евровидение-2008”.

Презентация состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН, где МАРИЕТТА вместе с представителями своей творческой команды также рассказала о планах на будущее.

По словам юной певицы, ее заветной мечтой является возможность представить Украину на Детском песенном конкурсе “Евровидение”, который в этом году состоится на Кипре 22 ноября.

А 21 сентября на телеканале “Первый” будет проходить финал национального отбора представителей Украины на “Детское Евровидение”, в котором, кроме МАРИЕТТЫ, примут участие еще 11 юных исполнителей.

Говоря о своей конкурсной песне под названием “Шаг”, МАРИЕТТА рассказала, что музыку написала она сама, а с текстом помог ее продюсер. “Когда я решила принять участие в конкурсе, то музыка появилась у меня за один день. А слова помог написать мой музыкальный продюсер Дмитрий СИДОРОВ”, – сообщила певица.

“Это песня о симпатиях между подростками и неземной космической дискотеке”, - сказала МАРИЕТТА.