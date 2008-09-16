19-21 сентября состоится фестиваль детского творчества “Золотая осень Славутича-2008”

Киев. 16 сентября. УНИАН. 19-21 сентября в г. Славутиче состоится XV Международный фестиваль детского творчества, телевидения и прессы “Золотая осень Славутича-2008”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель директора фестиваля Нина ЕРЁМИНА.

Она рассказала, что неизменным девизом фестиваля является “Хочу видеть мир счастливым”, а его главной целью – привлечение молодежи к активности в общественной, культурной и экономической жизни, раскрытие с помощью СМИ особенностей жизнедеятельности молодежи в современных условиях. Среди участников фестиваля – юные журналисты, телеоператоры, фотокорреспонденты, редакторы и журналисты детских газет, теле- и радиопрограмм, а также творческие коллективы и исполнители.

По словам Н.ЕРЁМИНОЙ, темой нынешнего фестиваля является “Молодежь выбирает здоровую жизнь – ЗОСю как надежду и веру в будущность”. Участники конкурсной программы фестиваля должны представить свои домашние задания на тему: “Здоровый образ жизни – гарантированное будущее”. Также в рамках фестиваля – ежедневная деловая, культурная, спортивная программа, выставки, пресс-конференции, встречи с интересными людьми, “круглые столы”, экскурсии, игровые программы, презентации, карнавальное шествие, работа мастер-классов в школе юного журналиста.