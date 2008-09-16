Медийные эксперты отмечают непрофессионализм украинской журналистики во время освещения войны в Грузии

Киев. 16 сентября. УНИАН. Эксперты в сфере средств массовой информации отмечают непрофессионализм украинской журналистики во время освещения событий вокруг грузино-российского конфликта.

Таковы представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования “Украинские медиа в информационных спецоперациях во время войны в Грузии”, которую провели аналитики компании “pro.mova” и издания “Телекритика”.

Медийные эксперты отмечают, что во время анализа отечественных СМИ они зафиксировали “непрофессиональность, нарушение стандартов подачи информации, отсутствие позиции, преднамеренные или неумышленные манипуляции сознанием аудитории”.

В связи с чем, авторы констатируют такие выводы: “Непрофессиональность журналистов позволила пропагандистам использовать украинские каналы для своих нужд. Случаем воспользовались российские пропагандисты, которые имели больший доступ к украинским медиа. Нехватка стратегического (профильного) капитала в украинских медиа не позволяет редакциям работать на надлежащем профессиональном уровне. Подавляющее большинство медиа, владельцем которых является венчурный (непрофильный) капитал, в кризисах уровня грузинского сталкиваются с управленческими проблемами: ограниченные возможности в ресурсах; реактивные (а не проактивные) решения; запоздалая реакция на кризис из-за нехватки системности в управлении, неспособность системное выставить фильтры (многократную проверку фактов, например) в зависимости от потребностей аудитории”.

Отдельно в исследовании речь идет о роли государственной власти в этом кризисе. “Государство не справилось с защитой информационной безопасности. Вероятно, что если бы грузинская сторона имела лучший доступ к украинским медиа, то государство не справилось бы и с таким вызовом. Очевидно, что критерий соответствия новостей современным международным стандартам не учитывается во время лицензирования медиа в Украине. Если действующие механизмы регулирования информационного пространства не помешали беспрепятственно использовать его для пропаганды, то нужны ли они вообще?” – подытоживают медийные эксперты.

Обзор электронных медиа аналитики проводили методом подсчета количества источников сообщений о ситуации в Грузии с 8 до 13 августа.

В частности, исследование содержит анализ сюжетов о Грузии в выпусках новостей восьми украинских телеканалов, обзоре публикаций интернет-изданий, схематическом анализе освещения войны крымскими медиа.