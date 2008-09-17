Эксперты призывают Кабмин пересмотреть систему предоставления средств на социальную защиту граждан

Киев. 17 сентября. УНИАН. Эксперты Центра общественной экспертизы призывают Кабинет Министров пересмотреть систему социальной защиты и социального обеспечения граждан с целью ее оптимизации и повышения прозрачности и эффективности финансирования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Центра общественной экспертизы Любомир ЧЁРНЫЙ, ссылаясь на результаты экспертизы, которая проводилась в рамках изучения этого вопроса с помощью проекта «Эффективные и доступные муниципальные услуги, - для социальной защиты общества», которая реализовывалась в Каменец-Подольском в пределах проекта «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине «Достойная Украина».

По его словам, по результатам экспертизы центром подготовлен ряд соответствующих рекомендаций, которые будут направлены на рассмотрение Министерства труда и социальной политики Украины, а также Министерства финансов Украины.

Ссылаясь на результаты экспертизы, Л.ЧЁРНЫЙ отметил, что нынешняя система социальной защиты имеет ряд недостатков, которые в значительной степени характерны для большинства городов Украины.

В частности, специалисты центра указывают на чрезмерную забюрократизированность системы оформления льгот, субсидий или подтверждения гражданами своего льготного статуса; непрозрачную систему статистической отчетности, которая используется для расчета объема разных видов расходов на социальную защиту и социальное обеспечение; громоздкую и неэффективную систему финансовой и другой отчетности, которая готовится местными органами в сфере социальной политики и тому подобное.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции директор проекта «Эффективные и доступные муниципальные услуги – для социальной защиты общества» Ольга РОМАНЮК обратила внимание на то, что «при действующей системе финансирования сферы социальной защиты и социального обеспечения, а также учитывая то, что местные бюджеты в значительной степени зависимы от государственного бюджета и правительственных решений, органы местного самоуправления имеют очень мало возможностей для учета реальных потребностей граждан в социальных услугах и других мерах социальной поддержки».

Кроме того, О.РОМАНЮК отметила, что для более тщательного формирования государственной системы социальной защиты необходимо провести специальный аудит социальных льгот.

«Если это сделать, это будет равнозначно взрыву бомбы», - считает она.

Эксперт объяснила свою точку зрения тем, что в результате аудита будут выявлены огромные и излишние расходы государственных средств, которые идут не на пользу лицам, которые действительно нуждаются в социальной защите.

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Эксперты призывают Кабмин пересмотреть систему предоставления средств на социальную защиту граждан

Киев. 17 сентября. УНИАН. Эксперты Центра общественной экспертизы призывают Кабинет Министров пересмотреть систему социальной защиты и социального обеспечения граждан с целью ее оптимизации и повышения прозрачности и эффективности финансирования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Центра общественной экспертизы Любомир ЧЁРНЫЙ, ссылаясь на результаты экспертизы, которая проводилась в рамках изучения этого вопроса с помощью проекта «Эффективные и доступные муниципальные услуги, - для социальной защиты общества», которая реализовывалась в Каменец-Подольском в пределах проекта «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине «Достойная Украина».

По его словам, по результатам экспертизы центром подготовлен ряд соответствующих рекомендаций, которые будут направлены на рассмотрение Министерства труда и социальной политики Украины, а также Министерства финансов Украины.

Ссылаясь на результаты экспертизы, Л.ЧЁРНЫЙ отметил, что нынешняя система социальной защиты имеет ряд недостатков, которые в значительной степени характерны для большинства городов Украины.

В частности, специалисты центра указывают на чрезмерную забюрократизированность системы оформления льгот, субсидий или подтверждения гражданами своего льготного статуса; непрозрачную систему статистической отчетности, которая используется для расчета объема разных видов расходов на социальную защиту и социальное обеспечение; громоздкую и неэффективную систему финансовой и другой отчетности, которая готовится местными органами в сфере социальной политики и тому подобное.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции директор проекта «Эффективные и доступные муниципальные услуги – для социальной защиты общества» Ольга РОМАНЮК обратила внимание на то, что «при действующей системе финансирования сферы социальной защиты и социального обеспечения, а также учитывая то, что местные бюджеты в значительной степени зависимы от государственного бюджета и правительственных решений, органы местного самоуправления имеют очень мало возможностей для учета реальных потребностей граждан в социальных услугах и других мерах социальной поддержки».

Кроме того, О.РОМАНЮК отметила, что для более тщательного формирования государственной системы социальной защиты необходимо провести специальный аудит социальных льгот.

«Если это сделать, это будет равнозначно взрыву бомбы», - считает она.

Эксперт объяснила свою точку зрения тем, что в результате аудита будут выявлены огромные и излишние расходы государственных средств, которые идут не на пользу лицам, которые действительно нуждаются в социальной защите.