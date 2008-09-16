Киев. 16 сентября. УНИАН. На украинский рынок информационных услуг вышла компания De Novо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании De Novо Максим АГЕЕВ.

Согласно сообщению, компания De Novо «является компанией принциапиально нового типа». «Мы выводим на рынок не товар, а навыки, компетенцию, знания», - сказал М.АГЕЕВ.

По его словам, компания ориентирована на поставку сервисов, призванных создавать дополнительные бизнес-ценности для современных предприятий.

Также гендиректор De Novо отметил, что компания будет работать на рынке информационных услуг, который в Украине пока еще недостаточно развит – в 2007 году он составил всего 8% от общего объема рынка информационных технологий, или 250 млн. долл. В то же время, по его данным, рынок ИТ-услуг в странах Центральной и Восточной Европы занимает до 22% общего рынка ИТ, а в других странах – до 37%.

Поэтому М.АГЕЕВ видит большой потенциал рынка ИТ-услуг в Украине и для своей компании. По его прогнозам, к 2013 году объем рынка ИТ-услуг составит порядка 1,5 млрд. долл., или 16% от объема всего рынка ИТ.

«Мы планируем занять 10-15% рынка ИТ-услуг в Украине через пять лет», - сказал он.

По словам М.АГЕЕВА, в компании собран высоквалифицированный персонал, обладающий колоссальным опытом во внедрении ИТ в Украине, стаж основных сотрудников составляет 10-13 лет. На сегодняшний день в компании работает 25 человек.

М.АГЕЕВ сообщил, что De Novо создана в апреле 2008 года в форме ООО, учредителями компании являются несколько человек, в том числе и он сам. Уставный фонд компании составляет 2,5 млн. грн. По данным М.АГЕЕВА, программой инвестиций планируется увеличить уставный фонд в 3-4 раза. При этом он уточнил, что инвестиции в компанию – украинские.