На украинский рынок информационных услуг вышла компания De Novо
Киев. 16 сентября. УНИАН. На украинский рынок информационных услуг вышла компания De Novо.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании De Novо Максим АГЕЕВ.
Согласно сообщению, компания De Novо «является компанией принциапиально нового типа». «Мы выводим на рынок не товар, а навыки, компетенцию, знания», - сказал М.АГЕЕВ.
По его словам, компания ориентирована на поставку сервисов, призванных создавать дополнительные бизнес-ценности для современных предприятий.
Также гендиректор De Novо отметил, что компания будет работать на рынке информационных услуг, который в Украине пока еще недостаточно развит – в 2007 году он составил всего 8% от общего объема рынка информационных технологий, или 250 млн. долл. В то же время, по его данным, рынок ИТ-услуг в странах Центральной и Восточной Европы занимает до 22% общего рынка ИТ, а в других странах – до 37%.
Поэтому М.АГЕЕВ видит большой потенциал рынка ИТ-услуг в Украине и для своей компании. По его прогнозам, к 2013 году объем рынка ИТ-услуг составит порядка 1,5 млрд. долл., или 16% от объема всего рынка ИТ.
«Мы планируем занять 10-15% рынка ИТ-услуг в Украине через пять лет», - сказал он.
По словам М.АГЕЕВА, в компании собран высоквалифицированный персонал, обладающий колоссальным опытом во внедрении ИТ в Украине, стаж основных сотрудников составляет 10-13 лет. На сегодняшний день в компании работает 25 человек.
М.АГЕЕВ сообщил, что De Novо создана в апреле 2008 года в форме ООО, учредителями компании являются несколько человек, в том числе и он сам. Уставный фонд компании составляет 2,5 млн. грн. По данным М.АГЕЕВА, программой инвестиций планируется увеличить уставный фонд в 3-4 раза. При этом он уточнил, что инвестиции в компанию – украинские.