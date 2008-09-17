Пилипишин требует от власти Киева учитывать мнение киевлян при осуществлении административно-территориальной реформы
Киев. 17 сентября. УНИАН. Председатель Шевченковского района г. Киева, председатель Киевской городской организации “Народной партии” Виктор ПИЛИПИШИН требует от команды столичного городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО учитывать мнение киевлян при проведении административно-территориальной реформы.
Об этом В.ПИЛИПИШИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН “Управление Киевом: власть для киевлян или киевляне для власти?”
В.ПИЛИПИШИН раскритиковал власть г. Киева, в частности, городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО за попытку единолично, без учета мнений жителей столицы, экспертов и управленцев осуществить “механическое сокращение количества районов Киева с 10 до 5”.
“Под прикрытием проведения административно-территориальной реформы, сокращения районов столицы и их председателей, которые якобы неэффективно работают, в Киеве происходит централизация и монополизация власти с целью обеспечения как можно более продолжительного пребывания при этой самой власти”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.
“Ни к чему хорошему механическое сокращение количества районов не приведет, и это не улучшит жизни киевлян”, – считает председатель Шевченковского района столицы.
В связи с этим он отметил, что вопрос административно-территориальной реформы в столице должен быть открыто обсужден специалистами и самими жителями. “Как председатель района и представитель “Народной партии” заявляю, если решение о сокращении административно-территориальных единиц в столице будет приниматься единолично командой, которая сейчас находится при власти, наша политическая сила будет инициировать референдум в Киеве по этому вопросу”, - отметил В.ПИЛИПИШИН.
Как сообщал УНИАН, в июле с.г. Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что будет инициировать сокращение количества районов столицы с 10 до 5. По мнению мэра, в городе очень много районов и много начальников, при этом не все из этих начальников являются людьми компетентными.
29 августа Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что намерен провести общественные слушания по вопросу уменьшения количества районов Киева.