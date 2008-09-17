По пятницам на ICTV будет выходить новый аналитически-юмористический проект «Украинцы Афигенные»

Киев. 17 сентября. УНИАН. Телеканал ICTV и генеральный директор компании ”Ледокол”, основатель Comedy Club Ukraine Максим БАХМАТОВ начинают новый аналитически-юмористический телевизионный проект «Украинцы Афигенные».

Презентация проекта состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам М.БАХМАТОВА, проект сделан по примеру программ компании ВВС о появлении планеты Земля, зарождении и развитии разных видов флоры и фауны и тому подобное.

«Украинцы Афигенные» – это симбиоз аналитики, фактов и юмора, которые ставят целью напомнить человечеству о непревзойденности и величии украинцев во всех сферах жизни”, - сказал М.БАХМАТОВ. Он заметил, что программа снята в новом телевизионном жанре – mocumentary – когда материал подается как документальная запись, хотя в действительности является выдумкой.

Авторы проекта сообщили, что во время съемок программы обратились за консультацией к директору Волынского центра исторических и геофизических исследований ”Ривне-Суренж” Валентину ДЕМЬЯНОВУ, поэтому уверенны, что их юмористический подход базируется на исторических фактах, хотя и мало известных.

“История Украины, особенно ее древнеславянский период, до Киевской Руси, практически не известны. Мы большая нация. И когда говорят, что украинцы пошли от Богдана Хмельницкого, и нам всего 300 лет – это абсурд”, - отметил В.ДЕМЬЯНОВ.

В свою очередь, редактор и ведущий ”Украинцев Афигенных” Андрей БОГДАНОВИЧ добавил, что этот проект своего рода возможность изучить историю Украины по юмористической программе.

”Украинцы Афигенные” будут выходить в эфир на телеканале ICTV каждую пятницу в 22.00. Программа будет продолжаться 30 минут. Премьера – в эту пятницу, 19 сентября.

Как сообщил М.БАХМАТОВ, уже отсняты передачи по исторической тематике на два месяца вперед, а выпуски по актуальным темам дня сегодняшнего будут снимать непосредственно перед показами.