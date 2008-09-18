ВОЛЯ начинает тестирование Viasat Sport
Киев. 18 сентября. Компания ВОЛЯ начинает тестирование канала Viasat Sport. На период тестирования новая программа будет доступна всем подписчикам базового пакета услуги кабельного телевидения «Воля Преміум ТВ». После окончания периода тестирования, о чем будет сообщено дополнительно, программа будет добавлена в пакет соответствующей тематики.
В списке каналов пользователей услуги «Воля Преміум ТВ» Viasat Sport появится на месте Test 12.
Для того чтобы название программы отразилось в списке, абонентам необходимо обновить список программ в соответствии с удобной пошаговой инструкцией для ТВ-тюнера, которая выдается каждому пользователю услуги при подключении.
Для удобства абонентов инструкции по перенастройке также представлены на сайте компании в разделе Поддержка/ Телевидение: настройки частот и инструкции: http://www.volia.com/support/setup-tv/tuners
Кроме того, видео-инструкции демонстрируются на телеканале «Воля-Информ».
Телеканал Viasat Sport создан для почитателей спорта. Эксклюзивные показы матчей футбола мирового уровня, включая отборочный турнир за право участия в финальной части Чемпионата Мира 2010 – из Европы и Южной Америки; поединки лучших боксеров Украины и стран СНГ; лучшие матчи NHL за кубок Стенли; игры и чемпионаты Национальной Атлетичной Ассоциации Колледжей NCAA. Viasat Sport единственный канал в Украине, который транслирует матче MLB (Главной Бейсбольной Лиги), который входит в четверку сильнейших профессиональных лиг США, а также автогонки NASCAR (Национальная Ассоциация автогонок), популярность которых можно сравнить только со всемирно-известной Формулой 1, и которые являются вторыми за популярностью и телевизионными рейтингами автогонки