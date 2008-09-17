В мировом концертном туре Джанет Джексон выступает в костюмах от украинского модельера Виктории Гресь

Киев. 17 сентября. УНІАН. В мировом концертном туре “Rock Witchu Tour» американская поп-певица Джанет ДЖЕКСОН выступает в сценических костюмах, созданных украинским модельером Викторией ГРЕСЬ.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конфенции в УНИАН владелец торговой марки «Victoria Gres» Аркадий МАСЛОВ.

По его словам, в костюмах от Виктории ГРЕСЬ будет выступать как сама певица так и ее балет, в состав которого входят 9 мужчин и 3 женщины. Костюмы украинского модельера будут использованы в одном из блоков шоу.

По информации А.МАСЛОВА, Дж.ДЖЕКСОН получила, согласно с подписанным с Домом Виктории Гресь контрактом, «костюмы и авторские права на эти костюмы». «А Мы получили финансовый результат и второй контракт – использования факта этого сотрудничества в любых медийных носителях во всем мире за исключением Америки», - отметил владелец ТМ.

Сумму контракта он не назвал, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Также А.МАСЛОВ сообщил, что турне певицы уже началось, концерты проходят с 10 сентября. Состоит оно из двух частей: первая – североамериканская, вторая – это концерты в странах Австралии, Азии и Европы. В частности, по словам владельца ТМ, запланирован концерт Дж.ДЖЕКСОН в Москве. Также он не исключил возможность концерта поп-певицы в Киеве. А.МАСЛОВ сообщил, что один из этих концертов он хочет посетить вместе с автором костюмов.

В свою очередь В.ГРЕСЬ сообщила, что для нее предложение данного сотрудничества было полной неожиданностью. По ее словам, все переговоры по контракту велись в очень короткие сроки.

“События развивались достаточно быстро. То есть, в течение дней 10 мы вели переговоры, и после каких-то минимальных соотношений юридических мы начали работу», - рассказала модельер.

Обсуждение контракта и его подписание осуществлялось через стилиста Дж.ДЖЕКСОН и сопровождавших его юристов. По словам В.ГРЕСЬ, стилист певицы увидел ее коллекцию в журнале “Коллизион” – это была коллекция “Осень – зима 2008-2009”под названием "Victoria Gres DENIM", представленная на “Украинской неделе моды”.

«Она их стилистически очень заинтересовала и в принципе их устроило все, что они увидели в «Коллизионе», - сказала В.ГРЕСЬ.

Она также сообщила, что на изготовление костюмов были отведены очень короткие сроки, в связи с чем из отпусков были отозваны мастера, и осуществлена вся работа. За 1,5 месяца были сшиты по три дубля костюмов, состоящих из джинсов, верхнего трикотажа, кожаных курток, перчаток, головных уборов и обуви.

А.МАСЛОВ также отметил, что все логотипы Дома Виктории Гресь, которыми брэндирована одежда коллекции, сохранены на сценических костюмах шоу-группы Дж.ДЖЕКСОН.