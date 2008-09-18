Авторские разработки украинских ученых-вертебрологов лидируют в мировой спинальной хирургии - эксперты

Киев. 18 сентября. УНИАН. Авторские разработки украинских ученых-вертебрологов лидируют в мировой спинальной хирургии.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН с участием ведущих украинских ученых-медиков – авторского коллектива, который разработал и внедрил в Украине новейшие хирургические технологии мирового уровня в лечении позвоночника.

По словам члена-корреспондента АМН Украины, заведующего кафедрой нейрохирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, профессора Николая ПОЛИЩУКА, в области вертебрологии украинская медицина идет на уровне европейских стандартов, а по некоторым технологиям и превышает мировой уровень.

“В Украине созданы и внедрены эффективные технологии лечения болезней и повреждений позвоночника, которые не имеют аналогов в мире. Они приобрели признание не только в Украине, но и в странах Европы, США и Японии”, – сказал Н.ПОЛИЩУК.

Он отметил, что благодаря новейшим технологиям больных возвращают к обычной жизни в кратчайший срок, существенно улучшая эффективность предоставления медицинской помощи, сокращая срок лечения и реабилитации, а также их стоимость.

“В регионах страны подготовлены специалисты, которые уже работают по новейшим технологиям. В целом сегодня в Украине работает 10 центров хирургического лечения болезней позвоночника. Как следствие, снизился уровень смертности из-за острых позвоночно-спинно-мозговых травм – с 45% до 11%, инвалидизация – 68% до 28-10%, из-за опухолей позвоночника смертность упала с 25% до 3,8%, инвалидизация – с 19% до 6,3%. Таких результатов удалось достичь плодотворному сотрудничеству нейрохирургов и травматологов”, – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Он считает, что внедрение именно этих технологий должно развенчать утверждение о том, что спинальная хиругия - это сложные травматизирующие манипуляции с массивной кровопотерей.

Член-корреспондент АМН Украины, заведующий Клиникой малоинвазивной хирургии болезней позвоночника Евгений ПЕДАЧЕНКО отметил, что 80% людей в мире испытывают боль в спине. Заболевания и повреждения позвоночника очень распространены. Поразительные изменения в понимании процессов, которые происходят в позвоночнике, произошли в последние 20 лет, благодаря новым диагностическим возможностям.

Однако, по его словам, украинские нейрохирурги пытаются применять хирургическое вмешательство только при крайней необходимости.

“Однако, когда это жизненно необходимо, мы прибегаем к вмешательству и выполняем это максимально эффективно - благодаря новейшим технологиям. Наша задача, чтобы не страдало качество жизни больного, чтобы он в кратчайший срок смог вернуться к нормальному образу жизни. В этом помогают малоинвазивные технологии. Их главная идеология – минимальная травматизация при максимальном терапевтическом эффекте. Сегодня в медицинской практике нашей страны внедрено три типа хирургических вмешательств – пункционные, эндоскопические и микрохирургические. В частности, пункционное вмешательство (которое используют в частности, при гемангиомах позвоночника, что приводят к обездвиживанию человека, шейных грыжах позвоночника) длится от 5 до 15 минут, его проводят под местным обезболиванием, оно не нуждается в разрезе анатомических структур, во время операции хирург общается с больным, а через несколько часов пациента выписывают домой и он ведет привычный образ жизни”, – сообщил Е.ПЕДАЧЕНКО.

Он напомнил, что раньше подобные операции длились несколько часов и сопровождались значительной кровопотерей, это были сверхтяжелые операции и для больного, и для хирурга.

Директор Харьковского института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Сытенко АМН Украины, профессор Николай КОРЖ отметил, что патологии позвоночника, боль в спине и дискомфорт испытывает подавляющее количество населения Украины. “В социальном значении патология позвоночника выходит на одно из первых мест. Заболевание и воспалительные процессы позвоночника, его травмы и опухоли (количество которых все растет) – это актуальная проблема для любой страны”, – сказал Н.КОРЖ.

В то же время, по его мнению, ни одна из областей медицины за годы независимости Украины не прогрессировала так интенсивно, как спинальна хирургия. По его словам, этой области удалось выйти на тот уровень предоставления медицинской помощи, который существует в развитых западных странах.

Н.ПОЛИЩУК отметил, что о важности и незаурядности новейших разработок украинских вертебрологов свидетельствует признание коллег из других стран. В частности, по его словам, российские коллеги признают, что благодаря разработкам украинских нейрохирургов и травматологов на всем постсоветском пространстве внедрена единая оптимальная тактика лечения больных с болезнями и повреждениями позвоночника.

По инициативе Харьковского института патологии позвоночника и суставов им. М.И. Сытенко АМН Украины научный труд ведущих нейрохирургов и травматологов по разработке и внедрению новейших хирургических технологий болезней и повреждений позвоночника выдвинут на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.