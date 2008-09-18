Мельниченко назвал два варианта силового сценария в Украине, которые могут применить для разрешения политического кризиса

Киев. 18 сентября. УНИАН. Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ утверждает, что отдельные политические силы и политики разрабатывают силовой сценарий для разрешения политического кризиса и сохранения власти.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, для реализации такого сценария «не обязательно выводить танки на улицы, не обязательно стрелять по Верховной Раде». "Одним из возможных силовых вариантов является инспирирование покушения на Виктора Андреевича ЮЩЕНКО или на Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО. Такой план в "горячих головах" сейчас разрабатывается", - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: "Одним из них я считаю главу президентской администрации Виктора БАЛОГУ". При этом он отметил, что имеет в своем распоряжении много фактов, "которые указывают, что В.БАЛОГА систематически нарушал Уголовный кодекс".

Кроме того, на один из вопросов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ответил, что утверждать о возможности силового сценария в Украине ему позволяет информация, которую он получил неделю назад в Вашингтоне. "Я встречался с рядом людей, и они говорят, что такой сценарий возможен", - сказал прежний охранник Л.КУЧМЫ.

В связи с этим Н.МЕЛЬНИЧЕНКО призывает соответствующие подразделения и службы принять меры по усилению охраны В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО. Он считает, что одним из таких шагов должен стать запрет В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО "сидеть на передних сидениях автомобиля”.

Вместе с тем Н.МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что к другому варианту силового сценария отдельные политики и политические силы могут прибегнуть, используя тему "внешнего врага в лице России". Говоря о выполнении "силового варианта", Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что он "зависит от действий двух подразделений: Управления государственной охраны, которое возглавляет Валерий ГЕЛЕТЕЙ, и спецподразделения "Альфа".

В то же время он заметил, что не имеет в своем распоряжении соответствующего "документа с печатью", но "это - оперативная информация, которой я владею, и она имеет право на существование". "А потому руководство УГО и "Альфы” должны сделать все, чтобы этого (силового варианта - УНИАН) не произошло", - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Я предостерегаю политиков от такого шага, поскольку это приведет к развалу Украины”, - подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.