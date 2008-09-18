Призыв в армию молодых бизнесменов наносит серьезный урон экономике Украины, убеждены эксперты проекта Consigliere

Киев. 18 сентября. УНИАН. Призыв на срочную воинскую службу предпринимателей ставит солдат-бизнесменов под угрозу банкротства и наносит серьезный урон экономике Украины.

Такое мнение высказали представители проекта Consigliere в ходе пресс-конференции на тему «Как довести до банкротства 8 тысяч предприятий. Рецепт Министерства обороны Украины», состоявшейся сегодня в УНИАН.

По мнению руководителя проекта "Consigliere" Игоря СИДОРЧУКА, в настоящее время в Украине права предпринимателя в случае его призыва на срочную воинскую службу ничем не защищены.

В свою очередь, 21-летний предприниматель Дмитрий БОЙЧЕНКО отметил, что “предпринимательская деятельность предполагает обязательства перед контрагентами, финансовые взаимоотношения с наемными сотрудниками, отчисления в фонды. Предприниматель обязан регулярно отчитываться перед фискальными органами, платить налоги и сборы. Возможно и наличие кредитов, которые требуют регулярного погашения. В случае же призыва предприниматель-физическое лицо не может выполнять обязательства ни перед государством, ни перед другими лицами, поскольку законодательно такая ситуация абсолютно не урегулирована”.

Д.БОЙЧЕНКО также подчеркнул, что “в случае отсутствия у предпринимателя призывного возраста законных оснований для отсрочки службы в армии ищутся обходные пути, идущие в разрез с антикоррупционным законодательством”.

В целом, по информации Consigliere, основанной на данных Госкомстата, в течение ближайших трех призывов в рядах военнослужащих могут оказаться от 8 до 10 тысяч предпринимателей-физических лиц, а более 5 тысяч наемных сотрудников останутся без работы.

Как отметил И.СИДОРЧУК, государство предоставляет отсрочки от воинской службы гражданам, занятым в наиболее приоритетных сферах деятельности: сельском хозяйстве, образовании, научной деятельности и т.п., при этом законодатель обходит вниманием предпринимателей.

“В то же время, Государственный комитет статистики Украины (Экспресс-выпуск № 213 от 11.09-2008 г.) констатирует, что в 2007 году объем реализованной предпринимателями-физическими лицами продукции составил 153 млрд. 19,6 млн. грн. Для сравнения: номинальный ВВП Украины за 2007 год составил 709 млрд. 445 млн. грн. Эти цифры демонстрируют, что украинская экономика во многом зависит именно от небольших частных компаний”, - подчеркнул эксперт.

И.СИДОРЧУК сообщил, что проект Consigliere подготовил изменения в законы, которыми предусмотрена отсрочка от армии для молодых предпринимателей. «Мы уже провели переговоры с рядом политических сил, которые выразили свою заинтересованность в решении этой проблемы», - добавил он.

По его словам, в проекте закона, подготовленном Consigliere, предусматривается, что предприниматель, претендующий на отсрочку, должен быть занят в частном бизнесе не менее года, иметь безналичный годовой оборот не менее 250 тыс. грн.

И.СИДОРЧУК убежден, что молодые бизнесмены не менее важны для государства, чем молодые учителя или ученые. «С целью нормализации сложившейся ситуации проект Consigliere намерен работать над приведением взаимоотношений Министерства обороны Украины и предпринимателей в правовое русло», - подытожил руководитель проекта Consigliere.

Справка УНИАН. Проект Consigliere («Консильери») – группа консультантов, специализирующихся в области связей с органами государственной власти и политического консультирования.