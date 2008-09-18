Финансовые позиции ALICO AIG Life в Украине остаются устойчивыми и стабильными

По официальной информации агентства Associated Press от 16 сентября 2008, Федеральная Резервная Система Соединенных Штатов предоставила компании AIG кредит на сумму 85 млрд. долларов США в обмен на 79,9% акций компании. Этот шаг был сделан с целью сохранения стабильности финансового рынка и ограничения убытков в открытую мировую экономику.

Такое беспрецедентное решение со стороны правительства США не только демонстрирует важность компании AIG в мировом экономическом пространстве, но и обеспечивает высочайший уровень гарантий и открывает новые возможности для компании AIG.

Кризис в Соединенных Штатах не отразится на способности компании ALICO, украинской компании ALICO AIG Life и ее сестринских компаний в других странах выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами, поскольку компании группы AIG во всем мире являются независимыми самостоятельными юридическими лицами, деятельность которых регулируется на нескольких уровнях, включая государственный. Регуляторные требования содержат, в частности, нормативы по обеспечению платежеспособности и формирования страховых резервов с целью выполнения обязательств перед владельцами полисов.

Договора страхования жизни ALICO AIG Life в Украине являются прямыми и непосредственными обязательствами этой компании и заключены в полном соответствии со всеми регуляторными требованиями.

Финансовое состояние компании продолжает оставаться стабильным и прочным, значительно превышая регуляторные требования. По состоянию на 31 августа 2008 года, резервы ALICO AIG Life в Украине равны 288,6 млн. грн., а активы составляют 324,1 млн. грн. Способность компании полностью выполнять свои обязательства недавно была подтверждена независимым и регуляторным аудитами.

Компания продолжает свою работу в нормальном режиме с целью дальнейшего выполнения своих обязательств перед всеми владельцами полисов и партнерами и предоставления высококачественных услуг в сфере страхования жизни существующим и потенциальным клиентам.