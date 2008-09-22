Аудиторско-консалтинговая группа «Компас» объявляет набор на новые управленческие программы

Аудиторско-консалтинговая группа «Компас» объявляет набор на новые программы обучения, которые помогут систематизировать управленческий опыт, повысят профессиональный уровень и помогут приобрести полезные знакомства среди коллег и преподавателей.

Программа «Директор по стратегическому управлению» состоит из двух модулей: «Базовые подходы и концепции» и «Функциональные подходы и инструментарий». Продолжительность одного модуля – восемь дней. Начало занятий – 5 октября. Стоимость обучения – 6156 грн.

Программа «Директор по финансам» состоит из модулей «Управление финансами предприятия» и

«Управление стоимостью компании». Продолжительность одного модуля – шесть дней. Начало занятий – 3 октября. Продолжительность модуля – 6 дней. Стоимость обучения – 4896 грн.

Программа «Стратегическое управление производством и инновациями» состоит из одного модуля, продолжительностью восемь дней. Начало занятий – 4 ноября. Стоимость обучения – 5896 грн.

Программа «Управление девелоперским проектом», состоит из одного модуля, продолжительностью шесть дней. Начало занятий – 18 октября. Стоимость обучения – 5396 грн.

Дополнительная информация: (044) 428-83-78, 428-78-68, info@kompas.com.ua, www.kompas.com.ua.