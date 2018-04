«Гольфстрим» приглашает на увлекательные турниры, завершающие спортивный сезон 2008 года

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Проект «Гольфстрим» приглашает Вас стать гостями увлекательных турниров, завершающих спортивный сезон 2008 года в Киевском Гольф Клубе. Разнообразный и оригинальный формат соревнований, а также насыщенная программа сделают эти встречи неординарными и памятными.

Чтобы АККРЕДИТИРОВАТЬСЯ на турнир, обращайтесь по телефону: +38 067 442 25 17.

После того, как Клуб подтвердит Вашу заявку, Вы получите уведомление и будете внесены в списки гостей.

ТУРНИРЫ

23 сентября – 11 октября 2008 года

Азарт игры и демонстрация спортивного мастерства, сочетание конкуренции с взаимным уважением и восхищением, награждение победителей дорогими и престижными призами – «всё включено»!

В августе Клуб открыл уникальный турнирный марафон – «Кубок Киевского Гольф Клуба». Каждую неделю в рамках этой серии проходят соревнования в мужском и женском зачетах. Близятся финальные игры, по завершении которых будут названы имена сильнейших и активнейших игроков:

- Финальный турнир Кубка Киевского Гольф Клуба среди мужчин: 23 сентября;

- Финальный турнир Кубка Киевского Гольф Клуба среди женщин: 24 сентября.

Кроме того, в сентябре-октябре Клуб проводит:

- Турнир «Олимпийский»: 27 сентября.

Наряду с основным состязанием, в программе предусмотрены:

· Просмотр фильма об уникальном, древнейшем в мире растении Wollemi Pine, экземпляр которого станет подарком победителю

· Соревнования The Longest Drive и Closest to the Pin

· Barbecue party

- Детский турнир: 3 октября. Играют дети в трех возрастных категориях (от 6 до 16 лет). Родители сопровождают их в качестве помощников – кэдди.

- Ночной турнир: 4 октября. Спортивная «экзотика» – хотя и вполне знакомая профессиональным гольфистам. Игра продолжительностью около 1,5 часов проходит в темное время суток, а потому участники пользуются специальными мячиками и соблюдают строгий дресс-код: белый цвет одежды. В торжественной части мероприятия игроков и гостей ожидает огненное шоу!

- Турнир «Goodbye Season»: 11 октября. Это финальная игра сезона, обещающая стать не только по-спортивному захватывающей, но и богатой на удивительные призы от организаторов турнирной серии.

Наряду с основным состязанием, в программе предусмотрены:

· Соревнования The Longest Drive и Closest to the Pin

· Музыкальный фестиваль

· Церемония закрытия сезона

· Barbecue party

· Праздничный фейерверк и сказочное угощение для участников и гостей – огромный торт!

Турниры пройдут на 9-луночном ПАРКОВОМ ПОЛЕ Клуба. Торжественно открытое в июле этого года, за истекшие два месяца оно приняло целую серию профессиональных игр, среди которых – и 2-й этап Кубка Украины по гольфу. Высокий класс и техническое совершенство поля были высоко оценены как в Украине, так и на международном уровне. Но главная отдача – это готовность, с которой встретили открытие клуба украинские гольфисты, поскольку именно для них и благодаря им работает команда проекта «Гольфстрим».

Клуб искренне благодарит всех представителей СМИ, которые проявили интерес к нашей работе и, безусловно, помогли проекту «зазвучать» в современном спортивном мире.

Закрывая свой Первый турнирный сезон, мы хотим, чтобы он запомнился не только яркими летними презентациями в начале, но и необычными спортивными событиями в его завершение.

Подробная информация о формате, условиях проведения и программе завершения турнирного сезона представлена на сайте Клуба http://www.kievgolfclub.com в разделе «Турниры».

С уважением,

Проект «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб»