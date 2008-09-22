18 сентября в рамках дня Медиа, организованного совместно компанией «УКРНЕТ» и газетой «Дело», на крупнейшей в Украине выставке рекламы, медиа и маркетинга - REX-2008 - прошел круглый стол «Формирование рекламного бюджета в Интернете: что стоит учесть?» с участием ведущих экспертов рынка Интернет-рекламы и крупных рекламодателей.

Интернет-реклама демонстрирует самые высокие темпы роста на украинском рекламном рынке. В частности в прошлом году затраты компаний на рекламу в отечественном сегменте Сети увеличились в два раза в то время, как расходы на телерекламу выросли всего на треть. А значит многие компании увеличивают бюджет Интернет-рекламы за счет снижения расходов на другие средства коммуникации. Но, несмотря на видимые преимущества, Интернет-реклама пока еще недостаточно популярный способ продвижения для украинских компаний, поэтому у маркетологов и рекламистов остается еще много вопросов связанных с ее использованием.

В ходе круглого стола были раскрыты актуальные для современного бизнеса темы. Ирина Семенченко – руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании «УКРНЕТ» - выступила с докладом «Интернет-реклама по-украински», где сделала акцент на распределении рекламных бюджетов, доле Интернета в медиа-миксе и особенностях отечественной Интернет-рекламы. Руководитель проекта УБР Дмитрий Колот поднял вопрос о необходимом элементе формирования рекламного бюджета - понимании целей рекламной кампании в Интернет. Особый интерес вызвал доклад Дмитрия Розенфельда, вице-президента медиа-холдинга РБК «Сравнение Интернет и ТВ рекламы», в котором он описал свое виденье Интернет-рекламы, как прогрессивного инструмента продвижения, объединяющего в себе наиболее эффективные способы воздействия. В заключение мероприятия выступил Сергей Даниленко, креативный директор компании Fine Web Internet PR, который познакомил участников и слушателей с новыми маркетинговыми возможностями в Интернете. В частности его доклад «PR 2.0: новые инструменты коммуникации в UAнете» касался продвижения с помощью блогов и социальных сетей.

Кроме того активно обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с формированием рекламных бюджетов в Интернете. В частности была затронута тема медиапланирования, как важного элемента планирования рекламной кампании и распределения рекламного бюджета. Благодаря комментариям экспертов удалось выделить ряд особенностей, присущих медиапланированию в Интернете. Большой интерес у участников вызвала проблема отсутствия качественных маркетинговых исследований в Сети. Юлия Масиенко, заместитель директора по исследованиям компании InMind предложила использовать принятые в мировой практике методы, а именно создание комбинированных исследований: офлайновых опросов и онлайновых панелей регулярных посетителей.

По словам Ирины Семенченко, руководителя отдела маркетинговых коммуникаций компании УКРНЕТ, проведение круглых столов по тематике Интернет-рекламы способствует развитию рынка и украинского бизнеса в целом. Только на подобных мероприятиях участники и зрители могут обсудить актуальные проблемы отрасли и Интернет-рекламы в частности, решить спорные вопросы, поделиться опытом и установить необходимые деловые контакты.

Участниками круглого стола «Формирование рекламного бюджета в Интернете: что стоит учесть?» были:

· Ирина Семенченко, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании УКРНЕТ (крупнейшая украинская Интернет-компания);

· Сергей Даниленко, креативный директор компании Fine Web Internet PR (разработчик веб-проектов);

· Дмитрий Розенфельд, вице-президент РБК-Украина (крупный медиа-холдинг);

· Дмитрий Колот, руководитель проекта УБР (деловой телеканал);

· Елена Житник, маркетинг-директор и Юлия Масиенко директор по развитию, исследовательская компания InMind (маркетинговая исследовательская компания);

· Дмитрий Шоломко, представитель компании Google в Украине (крупнейший поисковый сервис в мире);

· Курова Юлия, руководитель PR-отдела, Виктория Мацак, директор по развитию бизнеса, Лавина Мьюзик (музыкальный холдинг);

· Руслан Терещенко, руководитель департамента маркетинга СТБ (национальный телеканал);

· Максим Макаренко, директор компании «Эхо» (Агентство Интернет-рекламы).

Модераторами круглого стола Формирование рекламного бюджета в Интернете: что стоит учесть?» были:

· Евгений Шевченко, директор рекламного агентства UaMaster (Агентство Интернет-рекламы);

· Виктор Закотий, PR-менеджер компании «УКРНЕТ» (крупнейшая украинская Интернет-компания).

Справка о компании

Компания УКРНЕТ бал создана в 1998 году. За 10 лет своего существования она стала ключевым игроком в украинском Интернете. Сегодня УКРНЕТ – это самые популярные в своих категориях сервисы – портал www.ukr.net, электронная почта Freemail, виртуальная флешка E-Disk, крупнейшая база вакансий и резюме JOB, сайт гороскопов ОРАКУЛ, киноафиша KINO, телегид TV, видео-хостинг PLAY!, и городской справочник CITY.

Аудитория сервисов УКРНЕТа насчитывает 3,5 млн украинских Интернет-пользователей. Т.е. около половины украинских пользователей Сети пользуются этими ресурсами.

На Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2007» в Украине компания победила в двух номинациях: портал ukr.net стал «Украинским Интернет-порталом года», а почта Freemail – «Украинской электронной почтой года».

Дополнительная информация :

тел. 8-044- 258-03-02, www.ukr.net

Виктор Закотий, PR-менеджер «УКРНЕТ»