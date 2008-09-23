Презентация начала съемочного периода приключенческого боевика «Случайная Запись»

В субботу 27 сентября 2008 в 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная началу съемочного периода телевизионного фильма «Случайная запись».

Пресс-конференция пройдет на террасе административного корпуса Ялтинской киностудии, ул. Мухина, 3, Ялта, АР Крым.

Участники пресс-конференции: актеры ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА, МИХАИЛ ГОРЕВОЙ, режиссер фильма БАТА НЕДИЧ, автор сценария и продюсер ДМИТРИЙ ТАРАН, продюсеры ЕГОР БЕНКЕНДОРФ и МАКСИМ ОНОПРИЕНКО. Во время пресс-конференции будут показаны фрагменты рабочего материала фильма. Также журналисты смогут присутствовать на площадке во время съемок эпизодов, в которых заняты исполнители главных ролей.

Переезд журналистов до Симферополя и обратно студия не оплачивает. Переезд Симферополь-Ялта и Ялта-Симферополь обеспечивается Ялтинской киностудией. Автобус для журналистов отправится на киностудию в 10.00, 27 сентября, от Дома профсоюзов, ул. Севастопольская, 8, Симферополь.

Просим сообщить о своем участии в пресс-конференции до 18.00, 24 сентября 2008 года.

Сюжет картины:

Случайное знакомство, быстро закрутившийся роман и немного алкоголя. Героям фильма не повезло – для них такой коктейль грозит стать смертельным.

Один вечер, одно убийство и два свидетеля. Свора киллеров, два политика и одна тайна, которую необходимо похоронить.

Одна ненароком вылетевшая из хмельных уст фраза, сделала из случайных знакомых свидетелей убийства знаменитого политика. И это только начало неприятностей…

Роль главного героя, веселого и задорного парня, который попадает в сети непредвиденных обстоятельств, досталась талантливому и знаменитому актеру ЕВГЕНИЮ СТЫЧКИНУ.

На главную женскую роль, режиссер утвердил молодую, но не менее известную актрису ОЛЬГУ ЛОМОНОСОВУ. Актриса сыграет девушку, знакомство с которой перевернет жизнь героев, заставит их балансировать на грани между жизнью и смертью...

В фильме также примет участие известная украинская певица АЛЁНА ВИННИЦКАЯ, она же станет автором саундтрека к картине.

Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 г. Техническое покрытие в панели GFK – 99 %. Входит в медиагруппу «Интер» наряду с телеканалами НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт». Среднесуточная доля аудитории «18+» за первое полугодие 2008 года составила 22,5% (города 50 тыс.+). Председатель правления – СЕРГЕЙ СОЗАНОВСКИЙ; генеральный продюсер – АННА БЕЗЛЮДНАЯ.

www.inter.ua

Кинокомпания Интер Медиа Продакшн была создана в 2006 году. Основной вид деятельности - производство телевизионных фильмов и телесериалов. Интер Медиа Продакшн входит в группу компаний «Интер».

В портфолио студии 60-ти серийный сериал «Колдовская любовь» (мистическая драма), двухсерийный телевизионный фильм «Елка, кролик, попугай» (лирическая комедия), «7 дней до свадьбы» (комедия), «Исповедь Дон Жуана» (историческая мелодрама), «Сказка о женщина и мужчине» (лирическая мелодрама). Также компания задействована в производстве трёх картин: «Хочу ребенка» (ироническая мелодрама), «Черта с два» (которая снимается по одноименной повести Татьяны Поляковой), «Случайная запись» (приключенческий боевик). Директор компании – ЕГОР БЕНКЕНДОРФ.

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ЗАО Ялтинская киностудия это молодое энергичное предприятие, которое продолжает традиции кинофабрики А. Ханжонкова, которая была основана в 1917 году. ЗАО "Ялтинская киностудия" основано на площадях и активах старой Ялтинской киностудии. Сейчас ЗАО "Ялтинская киностудия" - это крупнейший рентал в Крыму, который обеспечивает киногруппы светом, транспортом, оборудованием, реквизитом, квалифицированными специалистами, связями и другими человеческими возможностями.

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Контактное лицо: Татьяна Рехова,

Pr–менеджер Ялтинской Киностудии

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e-mail: cinemaprom@mail.ru.

Контактное лицо: Тарас Фролов

Директор по маркетингу «Интер Медиа Продакшн»

т. +38 (067) 442-17-43

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