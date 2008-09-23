Карпачёва требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело о доведении до распродажи судна “Перекопский”

Киев, 23 сентября. УНИАН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело о доведении до распродажи судна “Перекопский”, которое сейчас арестовано в порту Буэнос-Айреса (Аргентина) по требованию иска украинского частного предприятия «Вектор» (город Одесса) в Федеральный суд Аргентины.

Об этом Н.КАРПАЧЁВА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Это судно еще под украинским флагом, но оно уже арестовано в порту Буэнос-Айреса и фактически чиновники уже “решили” его продать, как были распроданы все суда ЧМП Одессы”, - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Омбудсман убеждена в необходимости возбуждения уголовного дела за доведение судна “Перекопский” для будущей продажи. “Откаты, как говорят, уже очерчены по этому делу. Заговор состоялся. Я считаю, что это является делом чести и достоинства Президента, премьер-министра, министра транспорта, генерального прокурора, омбудсмана и журналистов, чтобы не дать чиновникам, которые уже все подготовили и даже уничтожили документы, распродать судно”, - добавила она.

По ее словам, моряки судна “Перекопский” назвали фамилии заинтересованных в продаже корабля. “Это известные чиновники среднего звена Министерства транспорта. Они никогда не меняются – меняются министры, заместители, а серый, никому не известный чиновник среднего звена как раскручивал свои уголовные дела против государства, против его интересов, продолжает делать свои черные дела”, - считает Н.КАРПАЧЁВА.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЁВА во время визита в Аргентинскую Республику встретилась с моряками украинского судна «Перекопский».

По ее словам, команда судна в составе восьми украинских моряков уже второй год пытается спасти от очередной продажи судна под украинским флагом, отстоять свое право на получение надлежащей заработной платы и потом вернуться на Родину. В то же время в Украине семьи моряков ведут борьбу с одесским государственным предприятием «Чоразморшлях» – владельцем «Перекопского».

В то же время украинское частное предприятие «Вектор» (Одесса) обратилось с иском в Федеральный суд Аргентины с требованием задержать судно в случае его попытки оставить страну. Истец добивается получить около 150 тыс. долларов за якобы проведенные раньше на судне ремонтные работы.

Одновременно подан иск по второму долгу – за неправильное таможенное оформление украинского судна: он достигает 12 млн. аргентинских песо (почти 4 млн. долларов США). Но аргентинский консорциум порта Кекен – арендатор «Перекопского» – настроен даже покрыть этот долг, чтобы вывести из-под возможных санкций украинское судно.

Судно “Перекопский” еще два-три года назад приносило украинскому государству свыше 2 млн. долларов ежегодно (180 тыс. долларов ежемесячной прибыли). Судно более чем 12 лет безупречно работало за границей.