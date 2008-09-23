Моряки судна «Леманн Тимбер» подготовили иски в суд о возмещении ущерба во время плена - Карпачёва

Киев, 23 сентября. УНИАН. Моряки судна «Леманн Тимбер» в индивидуальном порядке подготовили иски в Приморский суд Одессы относительно возмещения морального и материального ущерба за время пиратского плена в Сомали.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА.

“На сегодня совместно с Одесской адвокатской компанией, морскими профсоюзами моряки подготовили иски, а это индивидуальные иски каждого моряка в Приморский суд города Одессы, против крюнинговых (компании, которые занимаются трудоустройством моряков – УНИАН) и страховых компаний, которые непосредственно должны отвечать по этому делу”, - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

По ее словам, судовладельцы отказались в добровольном порядке возместить морякам нанесенный материальный и моральный ущерб. “Мы получили отказ, поэтому вынуждены обращаться и решать это дело в судебном порядке. Поэтому второй этап борьбы за права украинских моряков, за их честь и достоинство мы будем продолжать. Я это буду лично контролировать. Производство по этому делу мною не закрыто”, - отметила Омбудсман.

Как сообщал УНИАН, судно «Леманн Тимбер» захватили пираты 28 мая у берегов Сомали. Почти два месяца в плену находились 15 человек, среди них - четверо украинцев. Получив выкуп в 750 тыс. евро, пираты освободили заложников.