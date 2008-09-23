Карпачёва считает, что следствию не хватает профессиональности и независимости для определения заказчиков убийства Гонгадзе

Киев. 23 сентября. УНИАН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА считает, что следствию не хватает профессиональности и независимости для определения заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Такое мнение Н.КАРПАЧЁВА высказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя вызов лидера СПУ Александра МОРОЗА в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

“Любые вызовы, допросы, объяснения, любая информация, которая может пролить свет в этом заказном деле, они нужны, если они дадут какую-то дополнительную информацию следствию”, - сказала Н.КАРПАЧЁВА.

Омбудсман также считает, что следствие идет “чрезвычайно вяло уже много лет”.

“Сменилось несколько генеральных прокуроров Украины, а фактически дело относительно заказчиков, и в этом абсолютно правы мать Георгия Гонгадзе и его супруга, что дело в этом сегменте так, к сожалению, и не продвинулась вперед. Я думаю, что не хватает мудрости, не хватает по-видимому профессиональности и независимости для того, чтобы наконец назвать настоящих заказчиков по этому делу”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН. сегодня, 23 сентября, лидер Социалистической партии А.МОРОЗ побывал в Генеральной прокуратуре Украины для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Как сообщил лидер СПУ, следователь не объяснил ему цель и причины вызова в Генпрокуратуру. Но, как сообщил А.МОРОЗ журналистам, идет речь, скорее всего, о его участии как свидетеля в расследовании дела об убийстве Г.Гонгадзе.

«Дело было расследовано еще до его начала. Если бы у власти было желание – уже можно было бы все выяснить и расставить точки над «і». Но, по моему мнению, уже восьмой год тянется не следствие, а его имитация. Понятно, что оно (следствие - УНИАН) блокируется властью – верховной властью», - объяснил свою позицию по поводу расследования этого дела А.МОРОЗ.

Политик также отметил, что ничего нового по этому делу следствию добавить не может, ведь он уже допытывался как свидетель в 2000-2001 г. При этом, А.МОРОЗ предположил, что, возможно, у следствия появились какие-то новые обстоятельства по этому делу.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В июле этого года Верховный Суд Украины оставил без изменений приговор исполнителям убийства Г.Гонгадзе. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не найдены.