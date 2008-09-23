Главной причиной распада демкоалиции являются президентские выборы – эксперт

Киев. 23 сентября. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА заявляет, что главной причиной распада демократической коалиции являются будущие президентские выборы в Украине.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“В украинской политике сейчас почему-то приобретает масштабы и почему-то это выдается за точку зрения политиков, которую нужно доносить, я имею в виду – говорить о том, что демократическая коалиция распалась потому, что с 2 по 5 сентября БЮТ голосовал документы и законы, которые поддержали Партия регионов и коммунисты и это было причиной. Это является неправдой. И главная причина в развале демократической коалиции – это безусловно президентские выборы. Президентские выборы, которые, как говорят, в народе, на носу”, - сказал В.БАЛА.

Он отметил, что ввиду этих президентских выборов строилась коммуникация Президента, его секретариата с правительством и парламентом.

“И в этом - основная причина, почему парламент не мог работать продуктивно и почему парламент оказался в такой ситуации, которую называют за пределами парламента, – кризисом. На сегодняшний день парламент начинает работать. И голосовать те законы, о которых он еще месяц назад не мог вообще думать, что такие законы проголосует”, - сказа В.БАЛА.

Относительно предстоящих выборов Президента Украины он отметил, что прогнозирует очень жесткую кампанию.

“Кампания будет не на жизнь, а на смерть, потому что когда ситуация разогревается до такого уровня, какой она сейчас есть, по моему мнению, то реально 2004 г. может быть мультиком после того, когда пройдет президентская кампания после этих парламентских”, - сказал В.БАЛА.