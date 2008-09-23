В Украине состоялось самое экстремальное событие осени!!!

20 сентября в Одессе состоялся грандиозный финал демо-тура Red Bull X-Fighters.

53 тыс. зрителей Украины стали свидетелями самого незабываемого, самого яркого и сумасшедшего выступления звезд мотофристайла.

В туре принимали участие:

Ник де Вит (ЮАР) – райдер Red Bull X-Fighters

Ник Франклин (Новая Зеландия) - райдер Red Bull X-Fighters

Крис Бирч (Англия)

Жиль де Жонг (Бельгия)

Бьорн Ван ден Брок (Бельгия)

Михаель Пол (Бельгия)

Донецк стал первый этапом тура, радушно встретив райдеров хорошей погодой на территории «ЭкспоДонбаса». 15 тысячная толпа зрителей с восторгом наблюдала за выступлениями мотофристайлеров, поддерживая их своими эмоциональными криками.

Харьковский этап Red Bull X-Fighters Exhibition Tour до последнего момента был под угрозой срыва из-за проливного дождя. Но, к счастью, погода изменилась и уже через несколько минут стадион им. Каразина был заполнен ликующими зрителями. Этот этап оказался очень сложным для райдеров. Каждые 10 минут им приходилось чистить свои кикеры (трамплины) и специальные конструкции - «приземления», поскольку грязь и вода все-таки попадали в зону для катания.

Сумасшедшая поддержка 10-ти тысячной толпы зрителей настолько "завела" участников, что они, рискуя своей жизнью, продолжали удивлять всех невероятными трюками!

В Киеве райдеры выступали дважды, удивляя публику столичного выставочного центра. Несмотря на низкие потолки павильона, мотофристайлеры все-таки показали самые сложные и зрелищные трюки, включая «Цунами» и «Бэкфлип».

Финал Red Bull X-Fighters Exhibition Tour в Одессе стал грандиозным! 22 тысячи зрителей на Куликовом поле максимально поддерживали райдеров во время выступления и спортсмены не остались в долгу. Они с полной отдачей синхронно исполняли самые невероятные трюки: «Супермен», «Кнут», «На краю пропасти». Завершая выступление, каждый из райдеров, по настоянию зрителей, показал свой любимый трюк на бис!

Райдеры Red Bull X-Fighters Exhibition Tour остались очень довольны приемом украинской публики и с нетерпением ждут продолжения тура в следующем году!