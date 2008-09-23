Новая коалиция БЮТ и ПР будет выгодна для простых граждан и заставит эти политические силы работать на государство - АМС

Киев. 23 сентября. УНИАН. Создание новой коалиции БЮТ и Партии регионов будет выгодно для простых граждан и заставит эти политические силы работать на государство.

Такое мнение выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

По его словам, досрочные выборы в Верховную Раду не выгодны как для большинства политических сил, которые представлены в нынешнем парламенте, так и для всей страны.

“Если они таки состоятся, то мне кажется, что от этого проиграют фактически все, а главное проиграет государство, проиграет Украина. Потому что мы сразу втянемся в президентские выборы, а затем будет перераспределение власти – это будут местные выборы. И говорить о каком-то развитии Украины вообще не приходится”, - заверил В.БАЛА.

Кроме того, он прогнозирует, что во время этой кампании никто не будет рассказывать планы о “далеком счастливом будущем”, а все будут друг друга обвинять в предательстве интересов, в государственной измене, в предательстве избирателей, что приведет к еще большему противостоянию в стране.

Создание же коалиции даст возможность, по мнению директора АМС, оградить страну от серьезного раскола. К тому же, по его мнению, это станет возможностью перейти двум политическим лидерам БЮТ и Партии регионов “от заклятых врагов к политическим оппонентам”.

“Эта коалиция научила бы их общаться и сосуществовать в политической жизни, что на самом деле очень важно для страны. Это уже была бы конкуренция определенных идей. А для простых граждан эта коалиция была бы выгодна тем, что перед президентскими выборами для того, чтобы электорат не ушел от этих политических сил, они вынуждены будут принять целый ряд социально значимых экономических законов для развития экономики страны и для повышения жизненного уровня граждан. Они должны будут это принять и претворить в жизнь, чтобы идя на президентские выборы рассказывать об этом”, - сказал В.БАЛА.

По его убеждению, Президент без роспуска парламента имеет много юридических механизмов, с помощью которых можно держать “на крючке” Верховную Раду и коалицию: “Это и вопрос регламента, и Конституционного Суда”.